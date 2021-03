Marisa Paredes alega a favor de la cultura y del cine español

MADRID, 24 (CHANCE)

Marisa Paredes ha colaborado en la 7ª entrega de cestas de alimentos en Madrid de Actúa Ayuda Alimenta. La actriz muestra ha actuado así su lado más solidario ayudando a la asociación a preparar las cajas que irán destinadas a las familias más necesitadas de la capital en un encuentro que se ha celebrado en la academia del cine.

"Si no tienes trabajo, no puedes comer" nos decía Marisa Paredes sobre estos momentos en os que es tan importante tener solidaridad con esas personas que lo están pasando mal. De hecho, la actriz asegura que ella también ha tenido momentos en los que ha estado sin trabajar, pero no ha necesitado ayuda económica para comer: "Yo he sido una privilegiada siempre, pero ha habido momentos de parón y concretamente cuando fui presidenta de esta academia y hubo esa maravillosa noche del 'No a la guerra' estuve un año y medio sin trabajar, pedían mi cabeza a los productores, decían que me había cargado el cine español... una cosa disparatada"

Marisa Paredes ha querido alegar también la importancia de los nuevos directores de películas que están emergiendo en estos momentos: "Estamos viviendo curiosamente un momento brillante, se ha visto en los últimos años la llegada de una serie de directores jóvenes que hacen sus primeras películas llenas de interés. He visto hace muy poco todas las películas que se han producido y realmente hay un nivel altísimo de interés en el cine español".