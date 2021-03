Marisa Paredes, al margen de la polémica por la ausencia de Rosa María Sardá en el "In memoriam" de los Goya

MADRID, 8 (CHANCE)

La ausencia de Rosa María Sardá, fallecida el pasado 11 de junio de 2020, en el homenaje "in memoriam" con el que se recordó en la Gala de los Goya a todos los trabajadores del mundo del cine fallecidos en el último año, fue de los momentos más comentados en redes sociales durante la entrega de los premios más importantes de nuestro cine.

Ganadora del "Cabezón" en dos ocasiones, presentadora de la Gala en tres ocasiones - 1993, 1998, 2001 - además de reaparecer como conductora al final de la entrega de Premios en los años 2009 y 2010, no se entendió la ausencia de Ana María en el homenaje a los que nos abandonaron en el último año, puesto que es una de las grandes intérpretes de nuestro país.

Sin embargo, la Academia de Cine aclaraba que si la actriz no estuvo presente en el "In memoriam" es porque ella se lo pidió expresamente antes de fallecer y, como es lógico, respetaron su deseo.

Marisa Paredes, feliz tras su asistencia a la Gala, llegaba este domingo a la capital y, con la sinceridad que la caracteriza, aseguraba desconocer la polémica relacionada con Rosa María Sardá. "Está en el cielo, no está. No está, se murió", afirmaba antes de señalar que "yo y toda la profesión idolatramos a Rosa María, la admiramos". Incrédula por la petición de la actriz de no ser recordada en el "In memoriam" de esta edición de los Goya, la protagonista de "Todo sobre mi madre" confesaba que "lo dudo mucho. Si ella estaba muy contenta de pertenecer a la Academia".

Muy discreta, Marisa tampoco ha querido valorar los comentarios machistas por parte de varios trabajadores de RTVE que se filtraron durante la alfombra roja: "Yo no leído yo nada, yo me dedico a hacer cultura, no a cotillear, comprendes".