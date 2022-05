Markaide ve un Eroski "rentable, con un proyecto empresarial y social ambicioso e ilusionante"

BILBAO, 25 (EUROPA PRESS)

El presidente de Eroski, Agustín Markaide, quien se jubilará el próximo mes de julio dejando al frente del proyecto a Rosa Caravel, ve una cooperativa "rentable, con un proyecto empresarial y social ambicioso e ilusionante".

En una entrevista publicada en la edición digital de la revista TU Lankide, Markaide destaca que la alimentación va a vivir unos años de "extraordinario cambio hacia una alimentación más saludable y sostenible, no solo la distribución, también el sector primario y la transformación".

"En este contexto habrá muchos retos y oportunidades, y muchas empresas nacerán y crecerán y otras desaparecerán. Las que se arriesguen pueden no acertar, las que no se arriesguen no acertarán, seguro", añade.

En este punto, resalta que Eroski escribió en su misión, hace casi 20 años, que se debía procurar una alimentación más sana y sostenible, "esto que ahora se escribe en los memorandos europeos". "Estamos más preparados que otros y tenemos un camino recorrido que nos pone en la mejor posición para ejercer un papel de liderazgo en esta transformación", asevera.

Para el directivo de Eroski, la sensibilidad de una cooperativa de consumidores es la que le permite adelantarse a los tiempos. "Estamos bien situados, preparados para esa alimentación saludable y sostenible.En algunas de las cosas nadie hace una quinta parte de lo que nosotros hacemos, en productos de cercanía o en información al consumidor, por ejemplo", se felicita.

Tras apuntar que el entorno es "muy complicado", con la guerra de Ucrania o los costes de la energía, asegura que los factores más complicados serán "los propios de la competencia y del negocio, el valor que das y el precio van a ser una batalla continua".

Respecto a su próxima jubilación, indica que Eroski tiene un equipo "magnífico y un liderazgo extraordinario, con órganos fuertes, un colectivo comprometido y un proyecto ambicioso e ilusionante".

Asimismo, recuerda su gestión señalando que "lo que sobrevuela sobre todo este ciclo es que hemos tenido que gestionar el golpe de varias crisis". "En la de 2008 sufrimos económica y financieramente y nos dedicamos a resistir y transformar, que es el lenguaje empleado internamente para definir nuestra situación en años pasados. Hemos hecho muchos sacrificios y esfuerzos y lo hemos hecho con mucha cohesión y compromiso, y ahora es tiempo de reforzar y avanzar", añade.