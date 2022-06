Marlaska critica que el PP "dude de la fortaleza democrática" al hablar del control sobre Indra y otras instituciones

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha censurado este lunes al PP por plantear "dudas de la fortaleza democrática" al denunciar el "asalto institucional" que, según este partido, se está llevando a cabo en la empresa Indra y otras instituciones como el CIS o el INE.

"El PP con Feijóo parecía que iba a cambiar, a tratar de no contaminar a las instituciones públicas y no generar dudas, pero a día de hoy no ha dado ningún paso para renovar el Consejo General del Poder Judicial", ha recordado.

Grande-Marlaska ha reaccionado de esta forma al ser preguntado, tras visitar el centro de mando policial para la cumbre de la OTAN, por las declaraciones del vicesecretario del PP Esteban González Pons, quien ha denunciado el "asalto institucional" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a Indra y el Instituto Nacional de Estadística (INE) tras perder las elecciones andaluzas.

"Ahora ya pone en tela de juicio el sistema y el proceso electoral", ha censurado en referencia al PP Grande-Marlaska, que ha añadido que más que tristeza las declaraciones del dirigente del PP le parecen "preocupantes". "Dudar de la firmeza y fortaleza democrática de nuestro país de un partido que quiere ser alternativa de gobierno me parece de una gravedad manifiesta", ha añadido.

En concreto, González Pons ha explicado que "el CIS hace las encuestas electorales, el INE el censo e Indra cuenta los votos". El portavoz del PP ha dicho que confía "plenamente en los profesionales de estas tres instituciones", aunque "no en la voluntad de Sánchez cuando busca controlar" esos órganos.