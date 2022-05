Marlaska defiende que la relación con Podemos en el Gobierno "está perfecta" y "absolutamente engrasada"

Afirma que las explicaciones de ayer de Sánchez sobre Pegasus fueron "exhaustivas" y rechaza que cedan: el Ejecutivo dialoga y pacta

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha rechazado hoy que haya tensiones en el seno del Ejecutivo, entre el PSOE y Podemos, ya que en su opinión la relación "está perfecta" y "engrasada" y considera también que las explicaciones de Pedro Sánchez ayer en el Parlamento por el espionaje a líderes independentistas fueron "más que exhaustivas". Rechaza en este sentido que estén haciendo cesiones y alega que lo que se produce es diálogo y acuerdos.

Al ser preguntado si hay más tensiones dentro del Gobierno y más distanciamiento por el hecho de que ayer los dos partidos de la coalición --Podemos y PSOE-- votaron de forma diferente en la Ley Audiovisual en el Parlamento, Marlaska ha asegurado que la relación "está perfecta y absolutamente engrasada".

Ha argumentado, en este sentido, la cantidad de iniciativas legislativas que están saliendo adelante y ha citado la Ley Audiovisual --que se aprobó gracias a la abstención del PP y también con la abstención de Podemos-- o la del "solo si es sí". Y ha añadido otra ley que ha considerado importante por "la persona que le pone nombre, que es Pedro Zerolo y también por el contenido de la Ley", que es la de igualdad de trato. "Eso es solo en el día de ayer", ha exclamado.

El ministro ha defendido toda la política que se está haciendo en el Gobierno de Pedro Sánchez de coalición que, en su opinión, "determina cómo está perfectamente engrasado".

Ha citado además la Ley de Reforma Laboral, el Ingreso Mínimo Vital, el Salario Mínimo, las políticas sociales que se han realizado, el Real Decreto Ley para hacer frente a las consecuencias de la invasión de Rusia de Ucrania, o en materia de protección de "todos los sectores" como la cadena alimentaria o los transportistas.

En resumen, ha precisado que se trata de un "Gobierno engrasado donde se está dando respuesta a las necesidades de todo tipo de la sociedad española".

NO HACEN CESIONES, DIALOGAN Y PACTAN

En cuanto a la comparecencia de ayer de Pedro Sánchez en el Congreso para explicar el espionaje de los teléfonos de los independentistas usando presuntamente el sistema Pegasus, Marlaska cree que el jefe del Ejecutivo dio ayer explicaciones "más que exhaustivas".

Al ser preguntado si se están planteando más cesiones a los independentistas dado que no quedaron satisfechos con la intervención del presidente, el ministro del Interior ha dicho que no hacen cesiones, sino que dialogan y pactan. "Cesión no es la palabra correcta", ha exclamado recalcando que desde el principio están dialogando y pactando "en virtud del interés general".

Así, ha insistido en que el presidente dio explicaciones "más que exhaustivas al respecto", se encaró la necesidad de hacer distintas reformas tanto en materia de la Ley del CNI como en la Ley de Secretos Oficiales, sacarla y derogarla ya que es de la época de la dictadura, de 1968.

La apuesta, ha dicho, es hacer una Ley más acorde a la realidad como es la Ley de Información Clasificada, en la que se está trabajando ya en los meses previos.