Marlaska defiende el "sistema mixto" de elección de vocales del CGPJ ante la petición del Comisario de Justicia

VALENCIA, 29 (EUROPA PRESS)

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido el "sistema mixto" que existe en España a la hora de elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ya que los jueces que optan a ocupar este puesto son "primeramente elegidos por sus pares". "Por eso hay 51 candidatos para poder ser esos 12 vocales" en el máximo órgano de gobierno de los jueces, ha explicado.

Así se ha pronunciado este jueves, en declaraciones a los medios, previas a la inauguración en Valencia del Foro Nacional de Ciudades Seguras, al ser preguntado por las palabras del Comisario Europeo de Justicia, Didier Reynders, quien señaló este miércoles que "lo ideal" a ojos de Bruselas es que la renovación del CGPJ sea decidida en su mayoría por los propios jueces, tal y como recomiendan los estándares europeos, sin esperar a que se lleve a cabo una reforma más profunda en el sistema de selección.

Sobre esta cuestión, Grande-Marlaska ha apuntado que existe un "desconocimiento del sistema español", que es "un sistema mixto". En este sentido, ha explicado que los jueces y juezas que optan a ocupar los 12 puestos de vocales en el CGPJ son, en primer lugar, elegidos por los propios jueces y tienen que contar con un número de avales importantes para poder luego ser elegidos por las Cortes.

"Por eso hay 51 candidatos para poder ser esos 12 vocales del CGPJ, porque primero hay un filtro", ha continuado el ministro de Interior, quien ha reiterado que "son los jueces los que eligen en un primer momento a quienes entienden que pueden ser los candidatos, es un sistema mixto en esos términos a la hora de elegirlos".

EL CGPJ, "REHÉN" DEL PP

No obstante, ha recalcado que el poder judicial "no es el CGPJ", sino "los 5.500 jueces y juezas dictando sentencias todos los días" y ha pedido que, en ese caso, no se cambie "cuál es la cuestión". "Y la cuestión, en estos cuatro años, es que el PP ha dejado de cumplir la Constitución" y tiene al máximo órgano de gobierno de los jueces de "rehén de sus intereses partidistas", una situación que, a su juicio, "lo único que está motivando es el descrédito de una institución tan importante".