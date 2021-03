Marlaska dice que es la autoridad judicial quien debe decidir si reabre el "desgraciado caso" de Mikel Zabalza

Defiende que se aplica la ley en "actuaciones criminales al amparo indebido del Estado" tras pedir PNV investigar torturas en Intxaurrondo

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este martes que es la autoridad judicial y la Fiscalía quienes deben decidir si se reabre el "desgraciado caso" de Mikel Zabalza, fallecido en 1985 en circunstancias que el PNV ha ligado en el Senado a las torturas practicadas en el cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo (Guipúzcoa).

"El caso al que hace referencia usted, es un caso desgraciado, evidentemente; ha sido investigado por la autoridad judicial, por la Fiscalía durante los últimos años con todos los datos", ha defendido Grande-Marlaska en respuesta al PNV en la sesión de control en el Senado.

En este sentido, el titular del Interior ha defendido la separación de poderes y, sin citar ningún caso en concreto, ha añadido que España ha sido "firme" contra "actuaciones criminales cometidas al amparo indebidamente del Estado", demostrando que el terrorismo "sólo se podía vencer con el imperio de la ley".

INVESTIGACIÓN JUDICIAL ARCHIVADA

Tras recordar que el caso de Mikel Zabalza fue archivado por la Audiencia Provincial de Guipúzcoa en 2010, el ministro se ha referido a la publicación reciente de una grabación telefónica entre el excoronel del CESID Juan Alberto Perote y un capitán de la Guardia Civil, lo que para el senador Imanol Landa refuerza la tesis de que la "versión oficial no se sostiene".

Grande-Marlaska ha apuntado que esta prueba ya fue tenida en cuenta por los tribunales. "Independientemente de ello", ha continuado Grande-Marlaska, "esa nueva concreción de esos datos deberá ser valorada dentro del Estado de Derecho por el Poder Judicial, que es quien lleva y sustenta la investigación sobre los hechos".

"En el caso de que entienda que procediese una reapertura ahí evidentemente van a estar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para realizar la labor de Policía Judicial, siempre bajo la dirección de la autoridad judicial", ha añadido antes de subrayar que hablaba de "hipótesis".

El senador del PNV le ha pedido que no se "exculpe de responsabilidades". "Está en manos de su Gobierno acabar de una vez con esta pesadilla, es hora de sanar esta herida supurante, que décadas después siguen suponiendo episodios sin aclarar de claras vulneraciones de derechos humanos ocurridos en el cuartel de Intxaurrondo, como el de Mikel Zabalza", ha señalado.

"COJA EL TORO POR LOS CUERNOS"

Landa le ha pedido que no imite a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, "y coja de una vez por todas el toro por los cuernos, active la Fiscalía y proceda a la desclasificación de los expedientes concernientes al caso". En su intervención, ha llamado a la justicia para "todas las víctimas" y ha recordado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España en once ocasiones por no investigar denuncias de torturas.

"Estoy de acuerdo con todo lo que usted ha referido", ha comentado Grande-Marlaska en su último turno, señalando que el "respeto a los derechos humanos" obliga a perseguir "cualquier vulneración y más si son cometidos en el marco de las autoridades". "Este Gobierno está en ello", ha enfatizado.

En este sentido, ha repetido que el Estado de Derecho se basa en la separación de poderes. "Hay una investigación judicializada que acabó en archivo", ha insistido. "Este Estado, es cierto, ha sido condenado en alguna ocasión por no investigar suficientemente algunos hechos de malos tratos o torturas en los términos que usted ha indicado, pero han sido muchos más los casos donde no ha sido condenado", ha añadido en referencia a los fallos del TEDH.

"Respecto a esas actuaciones ilícitas, ilegales, criminales cometidas al amparo indebidamente del Estado, creo que el Estado español dio una respuesta firme y contundente de que al terrorismo o a cualquier otra cuestión solo se le podía vencer con el imperio de la ley", ha concluido Grande-Marlaska.