Marlaska dice que la situación social en Cataluña "dista mucho" de la de hace cuatro años y ofrece estabilidad al Govern

LEÓN, 9 (EUROPA PRESS)

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado hoy que la situación social en Cataluña "dista mucho" de la que había hace cuatro años debido al ejercicio del Ejecutivo de Pedro Sánchez de "diálogo constante", al tiempo que ha ofrecido "estabilidad" para el Govern de la Generalitat.

Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, tras la celebración del acto central de la celebración de la Semana Institucional de la Guardia Civil con motivo de su Patrona que se celebra desde el pasado lunes en León.

Para el ministro, el Gobierno central ha hecho de la relación con Cataluña un "ejercicio de diálogo constante" en los últimos cuatro años y que su situación social "dista mucho" de la de entonces.

Para Grande-Marlaska, y tal como aseguró el presiente Pedro Sánchez, es una "obligación" en un situación "difícil" como la actual ofrecer "estabilidad" al Govern de la Generalitat. "Todos tenemos que remar y ayudar al conjunto de las instituciones", ha apuntado.

Por otra parte, y en relación a los homenajes a miembros de la banda terrorista ETA, el responsable ministerial ha rechazado que sean una tónica constante. De hecho, se ha referido a los datos que ofrece el Observatorio contra el Terrorismo de Covite y que reflejan que en lo que va de año solo ha habido "un acto" de exaltación, que, a su juicio, "ya es mucho".

El ministro ha puntualizado que puede haber concentraciones, ya que se está en un Estado de Derecho, pero éstas, deben ser "pacíficas comunicadas, sin exaltación, ni actos de homenaje". "No son más que concentraciones", ha apostillado para achacar esta disminución de actos a la "fuerza de la sociedad democrática". "No tiene nada que ver con lo que había antes. Ha disminuido de forma clara por la fuerza desarrollada por las Asociaciones de Víctimas del Terrorismo y por el conjunto de la sociedad que ya no permite que se puedan visualizar actos, ni hechos tan deleznables".