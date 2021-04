Marlaska, sobre las dudas de Vox con las amenazas: "Recibir una carta con una bala, creo que de supuesto tiene poco"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha respondido este viernes a las dudas de la candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, sobre la veracidad de las cartas que recibió con amenazas. "Recibir una carta con una bala, creo que de supuesto tiene poco", ha contestado.

En declaraciones a los medios tras un acto electoral del PSOE en Carabanchel, el ministro ha pedido a la formación de Santiago Abascal que no se presente como acusación popular en el caso de las cartas pues, a su juicio, no "ayudan" porque "tienen un discurso bastante provocativo". Marlaska ha dicho que las cartas contienen amenazas "fascistas" que recuerdan "a otros tiempos".

El vídeo del día Los zombis protagonizan la cartelera de este 23 de abril

"Les hacemos frente con nuestro trabajo diario, con la dignidad en nuestras instituciones. No nos van a apartar de nuestro camino", ha indicado el ministro, que ha exigido condenar "hechos y amenazas concretas" porque "no vale lo abstracto". "Tenemos que estar unidos y luchando contra el discurso de odio", ha dicho Marlaska, quien ha insistido en no minusvalorar las cartas que recibió. "Es una amenaza a los demócratas", ha zanjado.

Respecto al cartel de los menores extranjeros no acompañados de Vox, el titular de Interior ha mostrado su respeto a las resoluciones judiciales aunque ha apuntado que es "deleznable" porque "estigmatiza" a los menas. "El discurso de odio es la antesala del delito de odio. Una democracia no puede permitirlo", ha recordado.