Marlaska evita confrontar con la AVT tras retirarle su distinción: "No trabajamos para recompensas de ningún tipo"

CUENCA, 8 (EUROPA PRESS)

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reaccionado tras conocerse que la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) le retiraba "con enorme pesar" la Cruz de la Dignidad que le otorgó en 2017, asegurando que desde su posición nunca va a confrontar con asociaciones de víctimas.

"No voy a confrontar. Yo como servidor público en la política lo único que me dirige es la aplicación de la ley en todo momento, y la defensa de los valores democráticos, sea cual sea el precio que haya que pagar. No trabajamos para recompensas de ningún tipo, la máxima recompensa es el cumplimiento de la ley", ha sentenciado.

A preguntas de los medios tras una rueda de prensa en Cuenca, Marlaska ha reparado en que estas asociaciones, "como toda la sociedad, son plurales y diversas".

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) explicó por carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, su decisión "con enorme pesar" de retirarle la Cruz de la Dignidad que le otorgó en 2017 "asombrada por su radical cambio" desde que dejó de ejercer como juez y vocal del Consejo General del Poder Judicial para pasar a formar parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Desde que fue nombrado ministro del Interior, y a pesar de que hemos tenido mucha paciencia debido a su brillante pasado en la lucha antiterrorista, las víctimas del terrorismo hemos asistido asombradas a su radical cambio de posicionamiento", señalaba la AVT en una misiva fechada el 31 de marzo, a la que ha tenido acceso Europa Press.