Marlaska lamenta que Bildu cuestione la delimitación con Marruecos en la tragedia de Melilla y acepta mejoras en asilo

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha lamentado al término de su comparecencia en el Congreso sobre la tragedia de Melilla que "el único" que cuestiona la delimitación fronteriza con Marruecos sea el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu. Además, se ha abierto a revisar los protocolos "que puedan mejorarse en derecho de asilo", como reclama Unidas Podemos.

La segunda comparecencia ante el Pleno del Congreso no ha calmado las críticas de los socios del Gobierno, sobre todo ERC y EH Bildu, que han hecho un llamamiento para activar una comisión de investigación para aclarar definitivamente lo sucedido. Grande-Marlaska ha pedido, por su parte, dejar que la Fiscalía "concrete lo que entienda oportuno".

"El único que no tiene claro el contexto territorial de donde empieza y termina España desde hace tiempo es usted, déjeme que se lo diga con todo el respeto", ha señalado desde la tribuna del Congreso en alusión al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu.

Grande-Marlaska se ha dirigido a los socios del Gobierno para que eviten en el futuro deslizar la idea de que "no pasa nada" cuando se produce un "ataque violento" a la frontera. "Con esa violencia no se puede aspirar a ningún derecho", ha comentado mientras reiteraba que sí hubo asistencia sanitaria para los migrantes heridos el 24 de junio y que no hubo ningún muerto del lado español.

Según el ministro, el "embudo" en el que se produjo el aplastamiento de los migrantes fue en suelo marroquí. "Parece que hay un interés en que haya un muerto en zona española, pero no nos consta y no consta en las investigaciones", ha enfatizado.

ABRAZO CON PATXI LÓPEZ

"No me siento solo", ha señalado desde la tribuna Grande-Marlaska, cuestionado por el exdiputado de UPN Carlos García Adanero sobre la ausencia en la Cámara Baja de otros ministros. El titular del Interior se ha remitido a las agendas de sus compañeros y ha dicho que "tiene la mejor casa", el PSOE, que le respalda. Luego se ha fundido en un abrazo con su portavoz, Patxi López, mientras aplaudía en pie la bancada socialista.

El ministro también ha adelantado que contestarán a las quejas de la comisaria de derechos humanos del Consejo de Estado que cuestiona las carencias en asilo. En respuesta a la diputada de Junts Mariona Illamola, de hecho, ha recordado que España siempre acata los fallos judiciales, remitiéndose a la doctrina Parot como ejemplo.

En su turno final, Grande-Marlaska ha insistido al PP que debe dejar a un lado las "conjeturas", admitiendo en respuesta a la diputada Ana Vázquez que los artículos periodísticos tienen "todo el derecho" a informar, a pesar de que no se basen en "datos objetivos".

En este punto, se ha remitido una vez más al atestado oficial que tiene la Fiscalía, donde constan "todas las referencias incluyendo los audios", ha precisado en alusión a una de las quejas formuladas por el PNV. En el caso de Vox la confrontación ha girado en que la Guardia Civil actuó en "parámetros de legalidad" pero sin descuidar el carácter "humanitario".

Otro de los aspectos abordados por Grande-Marlaska ha sido el de las inversiones valoradas en 50 millones de euros en la frontera, tanto de Melilla como Ceuta, para mejorar el sistema de alerta temprano, el circuito cerrado de TV o la fribra óptica. También ha mencionado que en verano estará listo el control biométrico en aduanas y que se fortalecerán los diques marítimos por valor de cinco millones de euros.