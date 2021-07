Marlaska llama a la prudencia de los jóvenes ante el aumento de contagios: "Que un error no nos fastidie a todos"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha subrayado este viernes la coordinación existente entre administraciones en los brotes que se están dando entre los jóvenes, a los que ha apelado llamando a la prudencia. "Estamos en proceso de olvidar la pandemia, que un error no nos fastidie a todos", ha señalado.

Tras la jura de 13 nuevos comisarios principales de la Policía, Grande-Marlaska ha puesto en valor que su departamento pone "todos los efectivos que sean necesarios", dentro de las competencias autonómicas y locales, al ser preguntado por los últimos acontecimientos con los positivos entre estudiantes que habían viajado a Palma de Mallorca.

"La incidencia acumulada ha hecho mella principalmente en los jóvenes", ha comentado el titular del Interior, que también ha apuntado que fueron "absolutamente solidarios" cuando tuvieron que proteger a las personas vulnerables desde que comenzó la pandemia de Covid-19.

De ahí que haya mandado un mensaje a los jóvenes: "Ahora que estamos en la salida, no sean imprudentes, que un error no nos fastidie a todos". Grande-Marlaska ha recordado que toda la población ha vivido "malos momentos" que se han sabido afrontar. "No cometamos ahora un error", ha enfatizado.