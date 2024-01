Marlaska niega que Interior pierda competencias en Cataluña y la oposición le acusa de quedarse "mudo" ante la amnistía

Limita la "guerra sucia" a la etapa del PP y advierte que "no sobra ni un policía ni guardia civil en Cataluña, Euskadi y Navarra"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reiterado en el Congreso que la Policía no va a perder competencias en Cataluña pese a los acuerdos con los independentistas, mientras que el PP, Vox y UPN han aprovechado su comparecencia para censurarle por ser un "ministro condenado" por sentencias judiciales contra decisiones como la devolución de menores marroquíes desde Ceuta, y por haberse quedado "mudo" al ser preguntado si apoya la enmienda para amnistiar delitos de terrorismo.

La portavoz de Interior del PP, Ana Vázquez, ha aludido durante la comparecencia de Grande-Marlaska ante la Comisión de Interior a la aprobación en paralelo en la de Justicia de la enmienda que extenderá la amnistía negociada con Junts y ERC a acusados de terrorismo, siempre que no haya "violaciones graves de derechos humanos".

"Me gustaría que usted me dijera qué opina como juez y como ministro del Interior sobre amnistiar hoy el terrorismo; me gustaría que fuera sincero. Un Gobierno que ampara a terroristas no tiene cabida en una democracia. ¿Sí o no?", le ha interpelado directamente Vázquez.

EVITA HABLAR DE LA ENMIENDA EL TERRORISMO

Grande-Marlaska, que ha evitado comentar la enmienda pactada a la ley de amnistía, ha sostenido que él "no evita los charcos ni es un escapista". La portavoz del PP también ha criticado que se centre en criticar a la oposición cuando Junts es, ha dicho, "el partido más xenófobo", ya que la formación independentista ha dicho que quiere expulsar a migrantes multirreincidentes.

En este punto, el ministro se ha remitido a las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha reiterado que la Policía mantendrá en Cataluña las competencias "en protección de fronteras, de lucha contra la migración irregular y en materia de expulsiones", y que será el "resto" de materias lo que se regulará mediante una futura ley orgánica.

"No sobra ningún guardia civil ni policía nacional ni en Cataluña, ni en Euskadi, ni en Navarra", ha añadido Grande-Marlaska sobre la denuncia de que los pactos con independentistas buscan expulsar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Quienes los "ahuyentan", ha enfatizado, son los recortes de plantillas durante la etapa del PP.

PONER FIN A LOS VILLAREJOS DE HOY

Los socios parlamentarios del PSOE han pedido que ponga fin a "los Viallerejos de hoy", como ha hecho ERC en alusión a las infiltraciones policiales en movimientos independentistas. Junts, por su parte, ha advertido del 'lawfare' (guerra judicial) para manter que "España no es un Estado democrático".

"España es una democracia plena", le ha contestado Grande-Marlaska, por lo que ha pedido a los socios parlamentarios del PSOE que no comparen al actual Ministerio ni a las prácticas en la Policía con lo que ocurría en la etapa del PP, con Jorge Fernández Díaz como titular de la cartera. Ahora, ha llegado a decir, "todos los delitos son perseguidos hasta sus últimas consecuencias y todas las actuaciones se amparan en la legalidad, sin violentar derecho fundamental alguno".

Grande-Marlaska ha apuntado que su problema es que, desde que llegó al Ministerio en 2018, ha actuado contra lo que ha calificado como "guerra sucia". "Yo ya estoy previamente condenado", ha comentado, pero atribuyendo esta condena a que "trabaja en otro orden de principios" al de los ministros del PP.

El diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, por su parte, ha rebatido el argumento de Grande-Marlaska sobre la sentencia del Tribunal Supremo que declara ilegal la devolución de menores migrantes en 2021 desde Ceuta a Marruecos, ya que ha recordado que sí hubo correos electrónicos desde Interior con el Gobierno de la ciudad española.

El ministro del Interior se ha limitado a recordar que la Audiencia Nacional descartó responsabilidad de Interior en la devolución de los menores marroquíes, a diferencia de la Delegación del Gobierno y el Gobierno de Ceuta. Además, ha reiterado que las autoridades actuaron en interés de los menores, si bien reconoce que la justicia lo que afea es que el retorno no se hiciera en "procedimientos individuales" como exige la ley de extranjería.

Desde Sumar, el socio de Gobierno del PSOE, el diputado Félix Alonso también ha puesto el acento en la condena del Supremo para recordar que nadie aún ha utilizado la palabra perdón y, sobre todo, para demandar que esto mismo no vuelva a ocurrir en el futuro.

Todos los socios parlamentarios, de hecho, han recogido el guante de Grande-Marlaska para abordar otra vez la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida por sus detractores como 'ley mordaza', aunque recordando desde EH Bildu es que ceda el Gobierno en cuestiones como poner fin a las devoluciones en caliente o rechazos en frontera.