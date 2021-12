Marlaska pide confianza en la Justicia y la Policía para garantizar los derechos y la seguridad de la familia de Canet

BILBAO, 16 (EUROPA PRESS)

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no ha querido revelar, por motivos de discreción, si se pondrá protección a la familia de Canet de Mar (Barcelona) que ha solicitado que el 25% de las asignaturas de su hijo de cinco años se le impartan en castellano, y ha pedido confianza en la Justicia y las Fuerzas de Seguridad para garantizar sus derechos y su seguridad.

Grande-Marlaska, tras presidir el acto de toma de posesión del nuevo jefe superior de Policía en el País Vasco en Basauri (Bizkaia), Jesús Herranz Torrubia, se ha referido al acoso sufrido por esta familia de Canet.

El ministro ha señalado que "lo importante" en este caso es confiar en los tribunales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FyCSE), y ha recordado que las sentencias de los tribunales "están para cumplirse", en alusión a la que estableció que el 25% de las asignaturas en Cataluña deben impartirse en castellano, mientras que es misión de los cuerpos policiales "garantizar la seguridad de todos".

Fernando Grande-Marlaska ha asegurado que este es "un país democrático y, en un Estado de Derecho, las normas se cumplen y se confiere la seguridad necesaria y precisa que requiera el conjunto de los ciudadanos, atendiendo a las circunstancias". "Es la forma de avanzar", ha aseverado.

Preguntado por si se va a poner protección a las familias, no ha querido dar datos al respecto "por motivos de discreción". "Vuelvo a repetir la confianza en el conjunto de las instituciones, en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el Poder Judicial, la Fiscalía, etc. Estamos en un Estado de Derecho en el que se garantiza, como no puede ser de otra forma, el cumplimiento de las resoluciones judiciales y se da seguridad al conjunto de los ciudadanos", ha concluido.