Marlaska pide al PP que levante el "boicot" al CGPJ y no cree que Lesmes culpara al Gobierno al hablar de estropicio

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reiterado al Partido Popular que deje de bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional. "La situación es insostenible por la actitud de boicot plena del PP", ha señalado, instando a los vocales del órgano de gobierno de los jueces a "cumplir con el ordenamiento jurídico".

En declaraciones a la prensa desde Nueva York, donde ha inaugurado el primer Congreso Mundial de las Víctimas del Terrorismo, Grande-Marlaska ha comentado que es "sacar un poco de contexto" sostener que el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, ayer en el discurso de apertura del año judicial señaló al Gobierno por el estropicio que se estaba provocando al órgano de gobierno de los jueces.

Según Grande-Marlaska, que fue vocal del CGPJ, el PP con su actitud está sometiendo a las instituciones democráticas a un "estrés indebido"."Pido a los vocales del CGPJ y al presidente que cumplan con el ordenamiento jurídico, que prevé la renovación del Tribunal Constitucional", ha añadido.

El ministro ha recordado que lo que Lesmes dijo "muy claro" fue que la situación es insostenible. En su opinión, esto es así por el "incumplimiento de un mandato constitucional provocado por el PP, que no ha tenido intención alguna de concluir la renovación". "No se le puede quitar ninguna importancia", ha enfatizado.

"Esto no es una cuestión de ahora me conviene, ahora no me conviene. Es muy peligroso hacer política de partido. Y el PP, lo siento, está haciendo política de partido", ha lamentado.