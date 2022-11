Marlaska no se plantea dimitir por la tragedia de Melilla y reitera que la Fiscalía tiene "todas" las imágenes

Dice que los vídeos reflejan "sin ruptura" en la secuencia de hechos que la Guardia Civil actuó con proporcionalidad y respeto a los DDHH

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado este jueves que no se plantea dimitir por la tragedia de Melilla del 24 de junio y ha reiterado que la Fiscalía General del Estado y el Defensor del Pueblo tienen "desde el primer momento" la secuencia de "todas" las imágenes de lo ocurrido sobre la muerte de al menos 23 migrantes.

En declaraciones a los medios antes de la toma de posesión de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado, Grande-Marlaska ha subrayado que en esos vídeos se refleja que la Guardia Civil actuó en "parámetros de legalidad y proporcionalidad" siguiendo su orden de repeler cualquier "ataque violento" en la frontera y dentro del "respeto absoluto a los derechos humanos".

Ante la demanda de Fiscalía y Defensor del Pueblo de más imágenes del 24-J por los lapsos temporales sin grabación, el ministro ha comentado que en los vídeos entregados "no hay ruptura de la grabación" porque siempre estuvo en el aire un helicóptero o un dron. Fuentes de Interior señalan que la Comandancia de Melilla detallará todo esto al Ministerio Público, previsiblemente este mismo jueves.

"Nuestra Guardia Civil actuó en términos de legalidad, proporcionalidad y necesidad adecuadas a las circunstancias y se adoptaron todas las medidas necesarias y precisas también en criterios de Derechos Humanos", ha enfatizado.

"EN MODO ALGUNO" SE PLANTEA DIMITIR

En este sentido, ha dicho que está "tranquilo" porque mantiene "las mismas consideraciones" pese a que su gestión está siendo cuestionada tras un documental de la BBC y un viaje a Melilla de portavoces de la Comisión de Interior, con críticas directas de sus socios parlamentarios y del PP sobre si los migrantes fallecieron en España --Grande-Marlaska lo niega-- y por la falta de asistencia sanitaria.

El titular del Interior ha contestado a las peticiones de dimisión. "No me he planteado dimitir en modo alguno. Vuelvo a repetir: la Guardia Civil actuó en parámetros de legalidad, proporcionalidad y necesidad", ha asegurado antes de apostillar que él no se "parapeta" en la actuación concreta de los agentes que intervinieron el 24-J ya que lo que hacían eran cumplir su orden para que "todo ataque violento a la frontera española deba ser contrarrestado en parámetros de legalidad, proporcionalidad y necesidad".

"Fue un ataque muy violento a nuestras fronteras, que son las fronteras de la Unión Europea, usando elementos peligrosos como hachas, palos, radiales, etcétera", ha continuado Grande-Marlaska, que ha lamentado una vez más las 23 muertes que "no debieron acontecer nunca", así como los 50 guardias civiles heridos, dos de gravedad.

IMÁGENES DE UN HELICÓPTERO Y UN DRON

El ministro ha reiterado que "desde el primer momento" pusieron a disposición de las dos investigaciones, tanto de la Fiscalía General del Estado como el Defensor del Pueblo, "toda la documentación gráfica sobre los hechos verificados en esas horas del ataque violento".

"Seguiremos aportando y entregando todo aquello que en su caso entienda oportuno la Fiscalía General del Estado y el Defensor del Pueblo", ha continuado, subrayando la "transparencia máxima".

Sobre si la secuencia de los vídeos es completa, Grande-Marlaska ha contestado que es "toda la documentación gráfica" que existe y que tanto a Fiscalía como al Defensor del Pueblo se les explicará en breve "razonablemente cómo aquello que falta en la grabación del helicóptero de la Guardia Civil es debido a razones de control del espacio aéreo o por razones de repostaje", ya que el aparato "tiene que tomar tierra".

No obstante, el protocolo marca que cuando el helicóptero no pude estar grabando, las imágenes sean captadas por un dron. "No hay ruptura de la grabación", ha enfatizado, recordando que Guardia Civil y Policía cuentan con los medios necesarios "para que quede prueba plena y en todo momento de que se actúa en parámetros de legalidad y proporcionalidad".

A preguntas de la prensa, ha insistido en que está dispuesto a comparecer en el Congreso "todas las veces que sean necesarias" y que lo pida la Mesa de la Cámara Baja, como ya hizo el pasado mes de septiembre.

"Cuando se actúa con transparencia y con unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que siguen las órdenes de este ministro del Interior en términos de legalidad y proporcionalidad, evidentemente se comparece y no hay ningún problema", ha terciado.