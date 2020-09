Marlaska rechaza "falsas equidistancias" en la lucha contra ETA aunque evita pedir la retirada del cartel de 'Patria'

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha reconocido este jueves la libertad artística de los creadores del cartel de la serie 'Patria', pero ha advertido de que en la defensa de las víctimas del terrorismo, la ética y los derechos humanos "no caben falsas equidistancias".

En rueda de prensa, Marlaska ha compartido la indignación por el cartel promocional de la serie de HBO basada en la novela de Fernando Aramburu, que muestra las imágenes de una víctima de la organización terrorista junto a la de un etarra torturado.

En este sentido, el ministro se ha sumado a la denuncia realizada por el presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Tomás Caballero, que remitió una carta al responsable de contenido original de la plataforma, Miguel Salvat, defendiendo que determinadas estrategias de comunicación "no son aceptables ni lícitas" cuando se trata de terrorismo.

Caballero también pidió la retirada del cartel. Marlaska sin embargo ha evitado llegar a ese extremo aunque sí ha insistido en la defensa de las víctimas y su dignidad. "Respeto la libertad de expresión y digo que no caben equidistancias en la defensa de las víctimas. Cada uno sabrá lo que tiene que hacer y cada uno sabrá su responsabilidad", ha emplazado.

Marlaska, oriundo de Bilbao, ha reconocido que la novela 'Patria' es "casi una fotografía" de su vida y de la de otros muchos vascos y ha subrayado que la actitud de las víctimas del terrorismo durante todos los años de lucha contra ETA fue un ejemplo y "el principal baluarte" para vencer a la organización terrorista.

Pese a todo, ha reconocido que él no debe decir a cada uno "lo que tiene que hacer" siempre y cuando esté dentro de la legalidad, aunque no lo comparta. "En materia de dignidad, ética y derechos humanos no caben equidistancias. Pero cada uno es responsable de sus actos y no diré a nadie lo que debe hacer siempre que no esté fuera de la ley", ha explicado.