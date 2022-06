Marlaska, sobre las relaciones con Argelia: "Es el momento de la diplomacia", que trabaja de forma "seria y silenciosa"

El ministro califica de "absolutamente satisfactoria" la situación actual con Marruecos

ZARAGOZA, 16 (EUROPA PRESS)

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha manifestado que Argelia es un vecino "estratégico" y "principal" para España y, respecto a los desencuentros que ha habido, ha afirmado: "Ahora y, en general, respecto a las relaciones con Argelia, es el momento de la diplomacia, que está trabajando de una forma seria, silenciosa, como debe ser para proceder a esa desescalada de la situación actual".

Se ha pronunciado así en declaraciones a los medios de comunicación, tras visitar las obras de construcción del complejo que albergará la nueva sede de la Comandancia de la Guardia Civil en Zaragoza.

El ministro ha asegurado que con Argelia existen unas relaciones "consolidadas en el tiempo" y, en materia de seguridad, "una cooperación y una coordinación en beneficio de nuestras sociedades, tanto en la lucha contra el terrorismo", como en la lucha contra la criminalidad organizada y, dentro ésta, "contra las mafias que trafican con seres humanos".

A colación, ha remarcado que muchas veces se olvida "que cuando hablamos de inmigración irregular, detrás están las mafias que ponen en riesgo a los más vulnerables" y "muchos de ellos mueren en la travesía, consecuencia de las condiciones tan lamentables a las que estas mafias les someten para que intenten llegar a la otra parte".

Grande-Marlaska ha informado de que este año, en la zonas de Baleares, Almería, Murcia y Alicante "las llegadas han bajado en un 35 por ciento".

REUNIÓN CON MARRUECOS

Por otra parte, el ministro se ha referido a la reunión celebrada este miércoles con su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit, país del que ha dicho también que es un vecino "absolutamente estratégico, fiable, con quien compartimos fronteras" y con el que la situación actual "es absolutamente satisfactoria".

Grande-Marlaska ha apuntado que las relaciones con Marruecos son importantes y transversales ya que se refieren a ámbitos como el de la seguridad, pero también el "económico" y "cultural".

Ha comentado que consecuencia de la reunión que mantuvieron el rey Mohamed VI y el presidente de España, Pedro Sánchez, el pasado 7 de abril, se ha creado un equipo de trabajo para la apertura gradual de las fronteras, tanto para personas como para mercancías, "siempre garantizando la seguridad" y "que no se perturben en modo alguno el orden público".

"En eso estamos trabajando" y ha habido reuniones en materia de aduanas y "se avanza como debe ser, bajo los parámetros de garantizar la seguridad de todos", ha constatado.

OPERACIÓN PASO DEL ESTRECHO

Asimismo, Grande-Marlaska ha señalado como una "buena prueba de esa coordinación efectiva entre ambos países" el inicio de la Operación 'Paso del Estrecho' este miércoles, 15 de junio, que se prolongará hasta el próximo 15 de septiembre, en la que hay un movimiento de más de 3,2 millones personas y más de 720.000 vehículos, según datos de 2019, "pero que pueden ser perfectamente trasladados a este año 2022", ha esgrimido.

El titular de Interior ha precisado que esto requiere de unas infraestructuras y efectivos, con la aportación parte de España de más de 21.000, "entre policías, guardias civiles, policías locales, bomberos, asistentes sociales, personal de Cruz Roja y de Protección Civil", entre otros.

"Es una labor social fundamental" y "demuestra la potencialidad de los servicios públicos de un país que es capaz de afrontar ese traslado entre continentes, que es el más importante en el mundo en tan poco espacio de tiempo", ha enfatizado el ministro.

Preguntado por si el Gobierno español habría solicitado a la OTAN considerar como amenazas los posibles chantajes de Argelia y Marruecos, ha respondido tajante: "No me gustan las especulaciones, pero entre socios, vecinos y amigos lo que has dicho no existe".