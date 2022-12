Marlaska ve una "crisis importantísima" por el recurso del PP al TC frente a la "autoridad plena" del poder legislativo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 16 (EUROPA PRESS)

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha acusado este viernes al Partido Popular (PP) de cometer un "atropello" llevando a las instituciones del Estado a un "momento de crisis importantísimo", en alusión a la estrategia de "someter todavía más presión" al Tribunal Constitucional (TC) frente a la "autoridad plena" del poder legislativo para "dictar, resolver y promulgar las leyes que entiendan conveniente".

El ministro de Interior ha reprochado al PP que en los últimos cuatro años esté "sometiendo a una tensión absolutamente rechazable a las instituciones del Estado, en concreto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)", que lleva cuatro años "sin renovar" y "teniéndolo secuestrado".

"El PP lo que está haciendo desde hace cuatro años es un atropello a las instituciones democráticas de este país", ha dicho para agregar que el poder judicial "son los jueces que dictan sentencia en todos" los órganos judiciales, "no lo son los vocales del CGPJ". "Los vocales del CGPJ llevan cuatro años que se debería haber renovado y que deberían haber dado un paso más adelante", ha expuesto.

"Se está tensionando, se está presionando al conjunto de instituciones, al sistema democrático, lo está haciendo el PP, y ahora lo estamos viendo en el TC, donde es el propio CGPJ el que se resiste a renovarse, que lo resiste el PP a que sea renovado. Está poniendo en riesgo también la renovación del TC", apuntilló en declaraciones a la prensa tras asistir a unas jornadas sobre violencia de género en Las Palmas.

El juez y vocal del CGPJ antes de ser nombrado ministro del Interior por Pedro Sánchez ha sostenido que si alguien entiende que la reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición y reformar el de malversación, así como modificar la elección de magistrados, colisiona con la Constitución podrá a posteriori interponer los recursos de inconstitucional que considere.

En este sentido, ha reprochado al PP que "someta todavía más a presión al TC, volviendo a intentar que se pronuncie en alguna cuestión que procede al poder legislativo en este momento". Según él, es el poder legislativo quien tiene la "autoridad plena para dictar, para resolver y para promulgar las leyes que entiendan conveniente".

DAÑO A LA DEMOCRACIA

"No se puede en ese aspecto vulnerar la legitimidad del poder legislativo para actuar y trabajar", siendo esto, según Grande-Marlaska, "consecuencia" de lo que está haciendo el PP con la interposición de recurso de amparo ante el TC. Para él esto supone "seguir tensionando, estresando las instituciones del Estado, poniéndolas en un momento de crisis importantísima y relevante".

En este sentido, ha lamentado el "daño" que está haciendo el PP al sistema democrático, a la "confianza" en las instituciones, lo que "realmente es de una gravedad manifiesta", por lo que espera que "reflexionen" porque, recordó, en los últimos cuatro años "siempre se han echado para atrás, siempre con excusas absolutamente carentes de ninguna justificación para incumplir la Constitución".

"Ahora llevan más de tres meses sin nombrar lo que les corresponde, que son los dos magistrados del TC", lo que para Grande-Marlaska "no es cumplir con las obligaciones constitucionales del órgano del CGPJ".

El ministro ha censurado al PP por usar "siempre excusas baladí como que no tenía candidato cuando no es cierto", ya que, tras estos tres meses, "rápidamente han pedido la convocatoria los vocales del sector conservador de un pleno extraordinario del CGPJ poniendo encima de la mesa dos candidatos". "No había voluntad", ha reprochado al PP.