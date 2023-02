Marlaska ve "ridículas" las críticas del PP por cesar al coronel de Melilla y lo compara con el juicio del 1-O

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha criticado el "ridículo" del PP por criticar el cese del coronel de Melilla, que ha vuelto a atribuir a la cadena de mando de la Guardia Civil, una decisión que "respalda" por ajustarse a la legalidad y que ha comparado con la gestión del Gobierno 'popular' durante el referéndum del 1-O en Cataluña y el juicio en el que su antecesor dijo que "no sabía nada" porque "no daba órdenes".

"Fue este ministro quien respaldó en todo momento la actuación de la Guardia Civil, poniéndose delante de ella, no detrás", ha asegurado en la sesión de control del Gobierno en referencia a la tragedia de Melilla de junio del año pasado en la que fallecieron al menos 23 migrantes.

La diputada del PP Ana Vázquez le ha dicho que pasará a la historia por ser el ministro de la "patada a la Guardia Civil" y de "cesar a coroneles" y Marlaska ha recordado que su gestión cuenta con el aval de la Fiscalía --que archivó la investigación sobre la tragedia de Melilla-- y de la Audiencia Nacional y el Supremo sobre el cese de mandos del Instituto Armado.

Como hiciera ayer en el Senado, Marlaska ha reconocido que como ministro está "arriba" de la cadena de mando, pero añadiendo que en el cese del coronel de Melilla la decisión la toman "sus jefes directos" por criterios de "eficacia". "Decisión que yo respeto", ha enfatizado.

CRÍTICA A ZOIDO POR EL JUICIO DEL 1-O

En este sentido, el ministro ha defendido que sus actuaciones se ajustan a la "legalidad". "No como otros ministros del PP", ha dicho en referencia a su antecesor, Juan Ignacio Zoido, "que sobre octubre de 2017 dijeron en el juicio respecto a sus hombres y mujeres que estuvieron allí trabajando que no sabían ellos nada, que ellos no daban órdenes".

"Como siempre, dejándolos solos, como les dejaron en el Piolín", ha añadido Marlaska en referencia al barco donde se alojaron los policías y guardias civiles del dispositivo para hacer frente al referéndum independentista.

La portavoz de Interior del PP, Ana Vázquez, ha vinculado --como hicieron varias asociaciones de guardias civiles-- que el coronel Torresano deje tras dos meses la Comandancia de Melilla para ir destinado a la Jefatura de Enseñanza en Madrid con su petición de elaborar un protocolo para futuros saltos de la valla y para investigar a los migrantes que actúan con violencia, en lugar de a los agentes.

En concreto, ha preguntado si cesará al secretario de Estado de Seguridad por nombrar a este coronel. "Va a pasar a la historia como el ministro de la mentira", le ha dicho Vázquez a Marlaska, a quien le ha reprochado que siendo juez de carrera votara a favor de la ley del 'solo sí es sí' que ahora quiere rectificar el PSOE.

Marlaska, por su parte, ha dicho que la BBC ha rectificado su alusión a migrantes muertos en el lado español durante la tragedia junto a la valla de Melilla, una versión a la que, según él, sí dio "validez" el PP.