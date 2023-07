Marlaska no ve "valores democráticos" en el PP y afea que "jueguen con un tema duro" con 'Que te vote Txapote'"

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

El ministro del Interior y candidato al Congreso por la provincia de Cádiz, Fernando Grande-Marlaska, ha acusado al PP de utilizar el lema 'Que te vote Txapote' para "jugar con un tema tan duro para la sociedad española, que nos unió a los demócratas y fue la clave de la derrota de ETA", toda vez que ha criticado la falta de "valores democráticos reales y efectivos" en la derecha.

Así se ha manifestado el ministro este domingo en Jerez de la Frontera (Cádiz), en su intervención en un encuentro con socialistas históricos que se adhieren al manifiesto en defensa de Pedro Sánchez.

El candidato al Congreso por Cádiz ha puesto de relieve el "relato ficticio y la derechización" de los populares a través de los pactos con Vox. "No vamos a caer en su deshumanización de la política y sus intentos de crispar y polarizar", ha apostillado.

Grande-Marlaska ha criticado que el PP "no tiene valores". "Lo hemos visto en Extremadura, cuando María Guardiola se ha tenido que tragar, si es que algún día los tuvo, sus valores. El PP no tiene valores democráticos reales y efectivos", ha apostillado.

Asimismo, ha apuntado que la derecha "no habla en estas elecciones de economía" porque "no puede decir ni atacar nada". "En la calle hay paz social, pero el PP ataca y deshumaniza porque no admite que el PSOE esté en el poder", ha señalado, recalcando que "siempre considerarán que el poder es suyo y nosotros somos unos ilegítimos tentadores".

Por último, el ministro del Interior se ha mostrado convencido de que "el 28M fue un lapsus, y la gente que no acudió a votar --fundamentalmente personas progresistas-- han reflexionado y no se van a quedar en casa, porque se han dado cuenta del riesgo".