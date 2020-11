Maroto afirma que el Gobierno está siguiendo "muy de cerca" la situación económica de las aerolíneas

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 11 (EUROPA PRESS)

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha afirmado que el Gobierno de España está siguiendo "muy de cerca" la evolución de la situación económica de las aerolíneas y los efectos que la pandemia del coronavirus y el parón del turismo están teniendo sobre las mismas.

Así lo ha puesto este miércoles de manifiesto durante la presentación junto al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, de la campaña 'Back to the Canary Islands, back to Spain', diseñada por Turespaña y que tiene como fin dinamizar la demanda de viajes a las islas en esta temporada invernal.

"Estamos muy pendientes de la situación de todas las aerolíneas. Una de las fortalezas que ha tenido el turismo en Canarias ha sido la alta movilidad que desde todas las islas se ha ofrecido a los clientes, y en esto estamos trabajando", observó.

Maroto recordó que, en este sentido, la pasada semana se llevó a Consejo de Ministros una ayuda "muy importante" a Air Europa, "que es para Canarias parte de la historia de su conectividad".

Por lo tanto, la ministra insistió en que el Gobierno está "preocupado", "ocupado" y "siguiendo muy de cerca" la evolución de las aerolíneas, apoyándolas con los instrumentos que se han puesto en marcha como el Fondo de Solvencia de Empresas Estratégicas "porque consideramos a la conectividad como una prioridad".