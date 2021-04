Maroto augura que Ayuso "no tendrá ningún reparo" en pactar con Vox si consigue llegar a gobernar

Reconoce que ha vivido un día "duro" y dice "basta" ante el odio de la ultraderecha y el fascismo

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha vaticinado este lunes que la presidenta regional y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, "no tendrá ningún reparo" en pactar con Vox si consigue gobernar tras las próximas elecciones del 4 de mayo.

El vídeo del día Una campaña europea homenajea el esfuerzo de productores de frutas y verduras durante la pandemia

Así lo ha trasladado la ministra durante un acto en el distrito de Loranca en Fuenlabrada, acompañando al candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo. Junto a ellos también han participado el alcalde de la localidad, Javier Ayala, y la directora de campaña, Mónica Carazo.

Maroto ha comenzado su intervención recordando el sobre que ha recibido con una navaja ensagrentada y ha reconocido que para ella "ha sido un día muy duro". "Cambió el día cuando una carta llegó a mi despacho con una navaja. Se pone de manifiesto que el odio y las palabras de esa ultraderecha y el fascismo lleva un altavoz. Ante ese odio los socialistas decimos basta", ha lanzado.

En Fuenlabrada, Maroto ha lamentado que Ayuso no haya recibido a los alcaldes de la zona Sur de Madrid, a quienes ha puesto "un cordón sanitario". A su juicio, hay muchas razones por las que ir a votar el 4 de mayo para evitar que se normalice "el discurso de odio" y por un Madrid "que genere oportunidades en el Sur y que sea inclusivo".

"Me niego a que la ultraderecha nos quite las palabras que hemos construido entre todos. Por eso vamos a defender en el Madrid que nosotros creemos. El PP sí creo que va a pactar con Vox, no solo es que lo crea, es que lo va a hacer porque ya lo ha hecho en Murcia sin ningún reparo, metiendo a Vox en Educación para adoctrinar a nuestros hijos", ha alertado.