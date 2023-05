Maroto cierra con una fiesta "en familia" su campaña que llevará al PSOE a "ser decisivo para ganar Madrid"

Arropada por Teresa Ribera, llama revertir la pérdida de concejales que encadena el PSOE en Cibeles desde hace 20 años

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid, Reyes Maroto, ha cerrado este viernes "en familia" su campaña electoral con una fiesta en la que ha agradecido el trabajo realizado para pasar de "no tenerse en cuenta" al PSOE a que sea "decisivo para ganar Madrid".

Así lo ha trasladado en la fiesta celebrada en el Tempo Club, situado cerca de Plaza de España. Ha estado arropada por la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera; miembros de su lista, de la de la Asamblea de Madrid, simpatizantes y miembros de la Juventudes Socialistas de Madrid.

"Ha sido una campaña en positivo, trabajando con los problemas y las oportunidades que tiene Madrid (...) El 28 de mayo los votos al PSOE representan la eficacia, la buena gestión, la ilusión y las ganas de gobernar", ha arengado la candidata.

En su intervención ha llamado a que el "corazón del PSOE" llegue a Cibeles para tener "alma y mejorar la vida de los madrileños" en base a lo aprendido durante una campaña en la que ha recorrido todos los barrios de Madrid para que cada vecino conociese lo que los socialistas proponen para su barrio.

"Algunos nos daban por amortizados hace meses. Hoy el PSOE va a ser decisivo para ganar Madrid", ha insistido la candidata, quien ha presumido de un "proyecto fuerte y un equipo que viene a aportar". Ha destacado también el trabajo de sus predecesores, de los concejales que han trabajado en el Palacio de Cibeles en los anteriores mandatos y, especialmente, a la que fuera portavoz del Grupo Municipal Socialista desde que Pepu Hernández abandonase el Consistorio, Mar Espinar.

A continuación ha reivindicado la necesidad de volver las pancartas que han salido a las calles de Madrid en "votos socialistas" que son una "garantía para la ciudad".

CAMBIO DE CICLO TRAS 20 AÑOS DE DESCENSOS

También ha tomado la palabra la directora de campaña y 'número 3' de la lista, Enma López, quien ha puesto el foco en el equipo detrás de la candidatura, aquel que se "ha dejado la piel" y se ha "cuidado" a lo largo de los pasados quince días.

"Hoy es un día especial, ayer llenamos Entrevías. Hoy es algo especial y distinto, un agradecimiento. El PSOE es lo que es por los militantes y las personas de las que casi nunca se habla. Sin ellas no habríamos llegado a ningún lado. Este cierre os lo dedicamos", ha explicado López ante los aplausos de los congregados.

Enma López es también una figura de continuidad del trabajo hecho por el Grupo Socialista los pasados años, momentos en que han sido "muy duros para el partido". Frente a ello ha remarcado que las encuestas apuntan que "tras 20 años bajando por primera vez dicen que podemos llegar a Cibeles".

Ha identificado a los socialistas madrileños con el legado de los expresidentes del Gobierno Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero y ha reconocido el "orgullo" por la labor del actual jefe del Ejecutivo nacional y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. "Esta fiesta es gasolina e impulso. Vamos a llegar a Cibeles y no voy a contaros la fiesta que va a ser tras el domingo", ha concluido Enma López.

TERESA RIBERA: "CONTAMOS CONTIGO, REYES, Y TAMBIÉN CON JUAN"

Por último, ha tomado la palabra la vicepresidenta tercera, quien ha acompañado a lo largo de la campaña en varias ocasiones a Maroto. Ella ha puesto el foco en el "proyecto de ciudad" que presentan para el domingo los socialistas, una hoja de ruta "para todos" frente a un PP que lo plantea "para las élites".

"No es lo mismo votar una cosa u otra. No nos vale con plantitas y cañas. Nos importa la ciudad, la salud, los servicios públicos... Nos importa facilitar la vida a la gente y evitar que alguien con un problema no encuentre a alguien con una solución", ha proseguido Ribera.

Es por eso que ha insistido en la necesidad de llenar las urnas el domingo y apostar por el "espíritu constructivo". "Hay que tener claras las prioridades y tener un equipazo como el que tiene Reyes. Contamos contigo y con Juan Lobato. A por todas", ha concluido la vicepresidenta.

Finalmente, el candidato socialista a la Presidencia regional, Juan Lobato, no ha podido acudir a la fiesta, como estaba organizado, al retrasarse la Fiesta de la Rosa de Coslada, donde ha intervenido junto al ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños; y el regidor y candidato del PSOE a la reelección, Ángel Viveros.

Con este acto la que hace apenas unos meses fuera ministra de Industria, Turismo y Comercio pone el broche final a su campaña electoral. El domingo el PSOE comprobará el éxito de esta "paracaidista" y verá si, finalmente como prevén las encuestas, vuelven a ganar concejales y frenan la sangría que arrancó en 2003 y que se agravó en 2015 tras perder el liderazgo de la oposición en Cibeles en favor de Ahora Madrid.