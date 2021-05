Maroto cree necesario "controlar elementos" para no "dar marcha atrás" ante la reapertura al turismo

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha señalado este miércoles que, ante la próxima apertura de la Unión Europea al turismo internacional, "habrá elementos que habrá que controlar en el destino para no dar marcha atrás" en la situación epidemiológica, pero ha indicado que en esta vida "siempre hay que arriesgar".

Maroto, durante la presentación de la campaña de promoción turística de Turespaña para este verano, ha resaltado, no obstante, que el concepto de "persona segura" que se incluirá en el Certificado Verde Digital (CVD) está avalado por epidemiólogos y recoge a personas que dispongan de prueba PCR negativa, que han pasado la enfermedad o que acreditan estar vacunados. "Los epidemiólogos han dado las garantías", ha añadido.

La titular de turismo considera que se dan las condiciones para decidir que España se abre, motivo por el que se celebrará la próxima semana Fitur de manera presencial --pero incluyendo eventos 'online'--, una decisión "difícil, tomada en plena tercera ola", pero ante la que el Gobierno fue "valiente". En este sentido, ha agradecido el apoyo del sector a la decisión de celebrar la feria, que es un "escaparate donde España dice que está preparada".

Además, la ministra de Industria, Comercio y Turismo ha recordado que los subsectores turísticos españoles disponen de protocolos higienico-sanitarios con certificación ISO que están siendo "copiados" por otro países.

APERTURA AL REINO UNIDO

Maroto ha reiterado el anuncio de que, probablemente, la Unión Europea concluya el próximo 20 de mayo la revisión de la recomendación 912, que regula los viajes no esenciales desde países de fuera de la UE, lo que "va a permitir dar certezas", principalmente al mercado de Reino Unido, ya que estos ciudadanos podrían venir a España.

La revisión de esta recomendación, que exige acreditar la procedencia desde un país con índice de incidencia menor a 25, también afectaría a mercados "trascendentales" como Estados Unidos, Latinoamérica, Asia o Rusia. Además, Maroto ha indicado que se está estudiando cuáles serán las vacunas válidas que acrediten la seguridad de los visitantes exteriores, además de las acreditadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), aceptando todas aquellas que hayan sido validadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En cuanto a Reino Unido, principal mercado para España, Maroto ha confirmado que están trabajando para que este país tenga en cuenta la regionalización de España a la hora de clasificar los territorios en su "semáforo" de seguridad, que en estos momentos ha adjudicado el color "ámbar" a todo el territorio.

En esta línea, ha señalado que hay comunidades autónomas con índices de incidencia "muy altos", en particular Madrid, por lo que si no se consigue que el Reino Unido "mida de forma territorial, será necesario bajar la incidencia en todo el territorio". Sobre ello, también se ha referido a la importancia de la vacunación.

Así, ha indicado que las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la reciente campaña electoral sobre la libertad en la región "no ayudan a concienciar" a la ciudadanía de que se mantiene la pandemia "aunque no haya estado de alarma". No obstante, ha incidido en que "no es solo la Comunidad de Madrid", pero que esta "pesa mucho".

PRIORIDAD DEL SECTOR EN LA VACUNACIÓN

La titular de Turismo también se ha manifestado sobre la petición del sector turístico de ser colectivo prioritario en el proceso de vacunación, señalando que el comité de vacunas que asesora al Gobierno definió la priorización por edades, "teniendo en cuenta que es la edad la que determina el impacto de la salud en las personas".

Maroto ha indicado también que "es más fácil" vacunar por edad, porque "uno sabe la fecha en la que ha nacido", pero que "no es tan fácil" determinar los sectores concretos en los que trabaja.

En cuanto a la posibilidad de que España ofreciera PCR gratuitas a los turistas, Maroto ha explicado que el Gobierno espera recibir este año la mitad de turistas que en 2019, antes de la pandemia, cuando se alcanzaron los 87 millones de turistas. Por tanto, ha señalado que "lo dice todo el hecho de poder sustentar con presupuesto público 45 millones de PCR a los turistas".