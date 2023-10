Maroto cuestiona el rodillo y la estrategia "miope" de Almeida, con "ninguna respuesta" a los tres pactos propuestos

La portavoz socialista considera que el modelo de Martínez-Almeida es el de convertir la ciudad "en un negocio"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha cuestionado "el rodillo que ya está aplicando" el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, con su mayoría absoluta y la estrategia "miope", por ejemplo, en materia de limpieza con la instalación de cantones en ubicaciones a las que la vecindad se opone y que provoca que "muchos votantes del PP están decepcionados", a lo que ha sumado la falta de respuesta ante los tres pactos locales propuestos, por la vivienda, por la emergencia climática y contra la violencia de género.

En una entrevista con Europa Press, Maroto se presenta como "la alternativa realista al gobierno de Almeida" como, por ejemplo, dando voz a los vecinos en su lucha por la defensa del arbolado como consecuencia de unas obras que también pueden "tener impacto en el patrimonio cultural y artístico del Paisaje de la Luz". De ahí ha saltado a los cantones y a la Estrategia de Residuos de la ciudad de Madrid, a la que presentará alegaciones la próxima semana.

Esas alegaciones "van mucho más allá de pedir al Ayuntamiento que paralice los cantones de limpieza". Reclaman los socialistas que la Alcaldía "hable con los vecinos, que tengan en cuenta sus reclamaciones porque "la limpieza es el principal problema que los madrileños señalan en la Encuesta de Calidad de Vida".

TRES PACTOS LOCALES y "NINGUNA RESPUESTA"

Los socialistas tienen alternativas, también para la incineradora de Valdemingómez, y todo con un fin, que Madrid "juegue en las grandes ligas". Para ello, la portavoz socialista planteó al alcalde en la reciente ronda de reuniones con la oposición hasta tres pactos locales, por la vivienda, por la emergencia climática y contra la violencia de género. "Salí sin ninguna respuesta. Fue un poco decepcionante esa reunión", ha calificado.

Igual de "decepcionante" ha sido el arranque del mandato de Almeida, considera, porque "responde más a su preocupación por ser portavoz del PP que por ser alcalde de Madrid". "Ha empezado mal generando problemas que no existían, como con los cantones, o agudizando los de las cocinas fantasmas" tras la aprobación en solitario de las normas urbanísticas al inicio del verano, con el rechazo de la izquierda y la abstención de Vox.

Tampoco recibió respuesta a su propuesta de pacto contra la violencia de género. "El compromiso se demuestra con hechos", ha defendido la edil socialista, que subraya que, además de aprobar el pacto, "hay que de dotarlo de presupuesto". Lo mismo ha pasado con los efectos de la emergencia climática. "El PP siempre nos dice que no a todo pero, ante los episodios de altas temperaturas, finalmente abrieron las piscinas todo el día siendo una de las propuestas que les hicimos", ha ahondado la portavoz.

"MUCHOS VOTANTES DEL PP ESTÁN DECEPCIONADOS CON LAS COSAS QUE HACE"

Para Maroto, Almeida ha "empezado ya a aplicar su rodillo de mayoría absoluta pero se equivoca porque hay no sólo un 49% de los madrileños que no le votaron sino que hay muchos votantes del PP que están decepcionados con las cosas que está haciendo". "Muchos de estos votantes son vecinos afectados por los cantones", ha remachado.

Tras el comunicado conjunto firmado por el área y los sindicatos en torno a los cantones, la socialista ha acusado al alcalde de "no haberse preocupado nunca por los trabajadores y además les está utilizando para confrontar con los vecinos, que lo único que le están pidiendo es que mueva esos cantones a otra ubicación que no sea lesiva para su vida". "Me parece muy miope la manera en la que están enfrentando un problema que han generado ellos", ha calificado.

Entiende el malestar ciudadano con el primer edil. "Si los vecinos están enfadados es porque sienten que el Ayuntamiento les ha mentido, les ha dicho una cosa antes de las elecciones y ahora está haciendo otra", ha lamentado.

Tampoco recibió respuesta a su propuesta de pacto por la vivienda. "La EMVS tiene un rol social que ahora no está desarrollando. No es suficiente dar concesiones a las empresas privadas para que hagan vivienda en todos los nuevos PAU sino que la empresa municipal se tiene que comprometer hacer vivienda pública, de alquiler asequible", ha defendido.

"No veo la dificultad de tender puentes para que haya un pacto sobre la vivienda pero en lo que no estamos de acuerdo es en no cumplir la ley. Hay que cumplirla y más una persona que además es servidor público porque es Abogado del Estado. No puede decir que va a ser insumiso a la Ley de Vivienda. Las leyes están para cumplirlas, aunque algunas te gusten más que otras", ha exigido.

En este punto, la socialista intuye que pasará lo mismo que con lo que ocurrió con la reforma laboral, a la que el PP votó en contra "pero los resultados positivos que está teniendo se los apropian los gobiernos del PP diciendo que son las locomotoras de empleo de España".

ALMEIDA Y EL "NEGACIONISMO DE LAS COSAS BUENAS"

Tampoco ha obviado la operación Campamento, una "nueva confrontación" de Almeida con el Gobierno central. "El mismo día que el Gobierno de España aprueba la cesión a Sepes de los terrenos con una inversión de 272 millones de euros, el señor Almeida vuelve a 2019, donde se comprometía con la ciudadanía madrileña a soterrar la A-5, y dice que lo va a hacer él solo. Es una contradicción porque las noticias buenas que vengan del gobierno, ya sea de España o el de la Comunidad de Madrid, las debería valorar positivamente" y abandonar ese "negacionismo de las cosas buenas".

Sin salir del ámbito de la vivienda, la socialista aboga por "cerrar todas las viviendas ilegales turísticas y hacer un control mucho más riguroso de lo que es ilegal porque no cabe en esta ciudad". Todo ello unido a "una regulación más estricta porque se da una competencia desleal con quien está pagando sus impuestos y generando empleo". Para la socialista el modelo de Martínez-Almeida se resumen en el de convertir la ciudad "en un negocio".