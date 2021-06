Maroto dice que el control a los británicos "es un elemento de prudencia de España como destino seguro"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha manifestado que la exigencia de una PCR negativa o la pauta de vacuna completa a todos los ciudadanos procedentes del Reino Unido es "un elemento de prudencia para garantizar a España como destino seguro".

Así lo ha manifestado durante la celebración de la XIV Edición de la Entrega de Banderas "Q de Calidad Turística" y "Safe Tourism Certified" de playas y puertos deportivos, en unas declaraciones recogidas por Europa Press.

Maroto también ha señalado que Reino Unido ha aumentado sus índices de incidencia acumulada en apenas un mes y ha provocado que el Gobierno español tomara medidas que espera que "muy pronto" tenga que revertir a medida que la situación epidemiológica del país británico mejore.

Sobre la variante delta, la titular de Turismo ha afirmado que no es una variante dominante en el país, pero que el Ejecutivo sigue "con atencion las recomendaciones de la autoriad sanitaria" y tomando las medidas para "preservar la seguridad de los destinos, residentes y turistas".

De cara al verano, la ministra se ha mostrado optimista debido a la amplia población española vacunada y la reactivación de mercados internacionales como el alemán, francés o de los países nórdicos. "Esperemos que los britanicos vayan recuperandose y que toda España esté en el semáforo verde".

MACROBROTE DE BALEARES

En cuanto al 'macrobrote' surgido en Mallorca, Maroto ha lamentado que los jovenes no están respetando las medidas asanitarias. "No estamos protegidos mientras no se termine el proceso de vacunación", ha advertido a este respecto.

Sin embargo, ha resaltado como elemento positivo el que están funcionando los mecanismos puestos en marcha por cada comunidad para detectar los contagios, para trasladar el mensaje de tranquilidad y de que España es un destinos seguro.

"Pedimos precaución y prudencia a la poblacion, todavía necesitamos tiempo para llegar a la inmunidad del grupo, pero está cerca", ha añadido.