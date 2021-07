Maroto pide "prudencia" ante el impacto en el sector de las recomendaciones de viaje hacia España

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha pedido este martes prudencia a la hora de evaluar el impacto que pueden tener en el sector turístico las decisiones o recomendaciones que se están haciendo en torno a España.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Maroto ha señalado que desde el Gobierno están reforzando la comunicación para que no solo la incidencia acumulada sea el medidor relevante para catalogar la situación epidemiológica de España.

En concreto, ha destacado que a la hora a trasladar la situación epidemiológica del país, no solo hay que tener en cuenta la incidencia acumulada, "el indicador más visible", sino también la presión hospitalaria, que "es muy baja en este momento" o la letalidad, sumado a la vacunación.

En este sentido, la titular de Turismo ha recordado que el virus "sigue con nosotros", aunque "le seguimos ganando la batalla", ya que son más de 21 millones de vacunados con pauta completa y prácticamente un 60% de la población vacunada con una dosis.

"El éxito de la campaña de vacunación nos está permitiendo vencer al virus, pero todavía queda camino por recorrer. Por ello, podemos considerar a España que es destino seguro y que están funcionando las medidas para garantizar la movilidad segura, tanto en el ámbito del certificado digital como en el acceso a España acreditando que están vacunados", ha añadido.

Además, ha asegurado que está funcionado el control sanitario de los aeropuertos por parte de Sanidad, Exterior y Aena. "En España ahora mismo no puede entrar si uno no acredita si una persona que no esté sana. Los viajes son seguros y nos hemos dotado de mecanismos para garantizar la seguridad, si uno es prudente y respeta la medidas sanitarias", ha apuntado.

Durante su intervención, ha manifestado que el Gobierno mantiene su previsión de 40 millones de turistas para 2021, la mitad que en 2019. También ha querido reconocer el trabajo del sector turístico, un sector que se está "reactivando" por su esfuerzo y trabajo.