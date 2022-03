Maroto pide a transportistas "revertir" los paros tras el "buen acuerdo" y trabajar por el "interés general"

ALICANTE, 25 (EUROPA PRESS)

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha pedido este viernes a la plataforma nacional de transportistas que "revierta" los paros y que trabaje por el "interés general" del sector tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el Comité en plena escalada de los precios de la energía.

"Es un buen acuerdo en el que todos nos sentimos representados", ha defendido la ministra, que ha instado a los impulsores de las protestas a leer su contenido.

Así se ha pronunciado en Elche (Alicante) en declaraciones a los medios preguntada por las posibles consecuencias que puede sufrir la industria del país si prosiguen los paros por parte de los transportistas. Por ello, Maroto ha puesto en valor el "esfuerzo" del Gobierno durante "día y medio de trabajo y negociación" con el Comité Nacional para poder llegar a un acuerdo.

"Se ha hecho un esfuerzo en día y medio de trabajo con el Comité Nacional de Transportes, que es el que representa al conjunto de sector de los transportistas en este país, por llegar a un acuerdo. Hablamos de importantes medidas y reivindicaciones del sector que son atendidas por un Gobierno que dialoga, que quiere llegar a acuerdo y que pide responsabilidad", ha aseverado la ministra.

Del mismo modo, ha pedido a la plataforma que "revierta" los paros y que "se lea" el contenido del pacto. "Es un buen acuerdo en el que todos nos sentimos representados y que también han apoyado tanto el presidente del Comité como los autónomos transportistas", ha incidido.

"Estamos en un momento difícil, gestionando las consecuencias de una pandemia. Hay que estar a la altura de los desafíos que tenemos, y lo está el Gobierno y las comunidades autónomas con la declaración de la Palma, y lo tienen que estar también los agentes económicos", ha agregado.

Por todo ello, espera que la plataforma, que en estos momentos sigue con las movilizaciones, se "lea" el acuerdo y trabaje por el interés general.

"Vamos a seguir trabajando para que todas las empresas y sectores afectados por la guerra vean en el paquete que aprobaremos el martes en el consejo de ministros respuestas y una solución a sus problemas", ha señalado.

Paralelamente, Maroto ha defendido que este viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra "defendiendo en el Consejo Europeo una propuesta para regular el precio energético y revertir la escalada de precios que los consumidores están sufriendo".

"ESFUERZO PARA EL CONSENSO"

La ministra espera que esa medida en materia energética prospere porque el presidente Sánchez "está haciendo un esfuerzo para buscar el consenso" y no se entendería que una medida, que es buena para todos los estados miembros y que no perjudica a nadie, no se aprobara.

"En cualquier caso, siempre buscamos ese consenso con la Comisión Europea. Se consiguió con los fondos europeos y el acceso a vacunas, pero si no fuera así, este Gobierno responsable tomará las medidas necesarias para revertir la escalada de precios de la energía y eso es lo que aprobaremos el martes haya o no haya acuerdo en la Comisión", ha asegurado.