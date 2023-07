Maroto (PP) afirma que el "ocaso" del "sanchismo" se vio ayer en el debate con Feijóo: "Sánchez está de salida"

BURGOS, 11 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Partido Popular en el Senado, Javier Maroto, ha asegurado este martes en Burgos que "el ocaso del sanchismo se vio ayer en el debate cara a cara" celebrado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el candidato 'popular' a la presidencia, Alberto Núñez Feijóo.

Maroto se ha referido de esta forma al debate electoral en su visita a la ciudad para asistir a la constitución de la nueva corporación provincial de la Diputación de Burgos, junto a los candidatos del PP al Congreso y Senado por Burgos.

En este marco, el 'popular' ha remarcado que en la jornada posterior al "cara a cara" entre Sánchez y Feijóo, "hay poco debate sobre quien ganó las elecciones", asegurando que los ciudadanos han podido ver a un Sánchez "desconcertado, noqueado y balbuceante, que utilizó la mentira y argumentos que no se sostenían".

Frente a esto, ha continuado Maroto, "se ha visto a un Feijóo que ya parecía el presidente, examinando al opositor Sánchez, calmado y contundente en sus propuestas, hasta el punto de dejarle en evidencia".

En este punto, Maroto ha advertido que el líder del Ejecutivo fue el "claro perdedor", al carecer de un "discurso que enganche", por lo que "ahora falta que en provincias como Burgos se pueda decirle a Sánchez que tiene que irse a casa porque ha llegado un nuevo tiempo para España".

Al mismo tiempo, el portavoz del PP en el Senado ha subrayado que en estos últimos días de campaña se está viendo a un PSOE "que está de salida y contando sus días finales", y ha reiterado que "hasta el propio Tezanos ha tenido que dar como ganador al PP en la última encuesta del CIS".

"BLOQUEAR EL GOBIERNO"

En la misma línea, Maroto ha deslizado que la única opción para Sánchez "ya no es ganar las elecciones o formar Gobierno perdiendo la cita electoral", sino "bloquear el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo".

Por esta razón, el 'popular' ha pedido concentrar el voto en torno al PP para "impedir que haya un bloqueo en España" y garantizar un "cambio seguro", de forma "tranquila, humilde, pero contundente".

Así, se ha dirigido a todas las personas que "sean o no votantes del PP" no quieren a Sánchez en el Gobierno, para "conseguir unidos alcanzar una mayoría sólida y contundente", que garantice "que no haya bloqueos en la investidura".

Sobre los candidatos del PP de Burgos al Congreso y Senado, Maroto ha asegurado que son "los mejores candidatos a ambas cámaras" porque son "personas con una clarísima implicación en la vida municipal de la ciudad", y "voces autorizadas del municipalismo".

Tras atender a los medios de comunicación en la sede provincial del PP, Javier Maroto ha asistido al acto de constitución de la nueva corporación provincial de la Diputación de Burgos, para arropar en su investidura al nuevo presidente de la Institución Provincial, el "popular" Borja Suárez.