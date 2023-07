Maroto (PP): "Por primera vez no se está evaluando la gestión sino la moral de un presidente"

ALGECIRAS (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha señalado que estas elecciones generales "son distintas" a otras, ya que "por primera vez en la democracia no se está evaluando la gestión de un presidente, sino que se está evaluando la moral de un presidente".

En declaraciones a los periodistas en Algeciras (Cádiz), Maroto ha manifestado que "Pedro Sánchez no ha entendido que la democracia consiste en que votar sea fácil y está haciendo que votar no sea tan fácil". "Lo estamos viendo ahora que el calor aprieta o en los desplazamientos de muchos españoles, está haciendo que votar sea más complicado que otras veces porque para él lo más importante era salir de lo que había salido el 28 de mayo, y eso le llevó a tomar la decisión precipitada de poner las elecciones en mitad del verano", ha añadido.

Además, el dirigente del PP ha incidido en que "votar tiene que ser fácil y hay que votar, esa jugada de Pedro Sánchez no puede salirle bien". "Más vale perder cuatro horas de piscina o de playa que tener cuatro años más a Pedro Sánchez, molestarse en ir a votar es molestarte en tener una garantía de cambio en este país y ese pequeño esfuerzo merece la pena", ha afirmado.

A juicio de Maroto, "ya se ha demostrado que son unas elecciones distintas y por primera vez en la democracia no se está evaluando la gestión de un presidente, sino que se está evaluando la moral de un presidente". "Pedro Sánchez va a pasar a la historia no por la cosas de su gestión, que tiene un expediente bastante malo, sino por cómo ha obrado en sus acciones y cómo ha mentido, cómo ha hecho la contrario de lo que había dicho y cómo ha puesto solo su persona como única referencia a la hora de tomar decisiones", ha añadido.

Según el dirigente del PP, "eso ha molestado a muchos españoles, ha faltado el respeto a muchos españoles, que se han sentido maltratados por la moral de un presidente que no está a la altura de España, y por eso pido el voto para el PP, para derogar esa manera de hacer política".

No obstante, ha apuntado a que no quiere que ese cambio sea de cualquier manera. "Queremos conseguir el respaldo para hacer un gobierno con una mayoría clarísima y un gobierno en solitario, un cambio en España como ha hecho Juanma Moreno en Andalucía, con un apoyo indiscutible de los andaluces para hacer un gobierno en solitario", ha manifestado Maroto, que ha dicho que "esa es la forma de hacer el cambio, un apoyo al PP que no deje el 23J ninguna duda, para que Pedro Sánchez ni nadie pueda bloquearlo". "Por ese cambio merece la pena votar al PP el 23J", ha concluido.