Maroto (PSOE), sobre la crispación: "Los españoles se merecen que los políticos hagamos buena política"

Reitera que apartar a Viondi fue "una de las mejores decisiones"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha asegurado que domingo que los españoles "se merecen que los políticos hagan buena política" y ha pedido que se utilice la palabra "para hablar de la mejor España y no para crispar".

Así lo ha defendido en declaraciones a Europa Press Televisión tras el homenaje a Clara Campoamor, organizador por el Consejo de las Mujeres de Madrid, donde ha lamentado que el Partido Popular, "en lugar de acompañar al exalcalde Óscar Puente, quien fue increpado en una AVE, aliente la crispación y el odio".

"Me parece que esa no es la España por la que estamos luchando y por la que cada día nos levantamos. Me subo a la petición que ha hecho Puente de la dimisión de algunos de estos portavoces del PP que alientan a personas, como las que amenazaron al exregidor, que no generan convivencia", ha explicado.

Maroto ha recordado también el episodio del jueves en el Pleno de la capital cuando el ya exconcejal socialista Daniel Viondi tocó la cara del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en tres ocasiones. La portavoz del PSOE en el Consistorio ha subrayado que "cuando las cosas se hacen mal, se toman decisiones".

"Tomamos la mejor de las decisiones, que es que Viondi dejara su acta. Hubo un momento efectivamente de mucha crispación, un momento en el que el alcalde se sintió amenazado y lo que hicimos los socialistas fue arropar al regidor, cosa que no vemos en los dirigentes del Partido Popular", ha concluido.