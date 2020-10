Maroto respalda a Ayuso: "Los que no han dado pie con bola dicen ahora que son los garantes de lo que hay que hacer"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, ha defendido la decisión de la Comunidad de Madrid de recurrir la orden ministerial para confinar municipios con alta incidencia del coronavirus al basarse en criterios "impuestos" por el Ministerio de Sanidad.

"Los que no han dado pie con bola dicen ahora que son los garantes de lo que hay que hacer, ha denunciado Maroto en declaraciones a RTVE recogidas por Europa Press, en las que ha destacado la "valentía" de la presidenta madrileña.

La Comunidad de Madrid presentará este viernes un recurso contra la orden ministerial con medidas restrictivas del Gobierno central y solicitará medidas cautelares.

En este sentido, ha subrayado que cumplirá con la ley, "no como hacen los socios independentistas de Pedro Sánchez", en referencia a los partidos independentistas, pero ha destacado que recurrirá la orden porque se trata de criterios "impuestos" por el ministro de Sanidad.

Unos criterios, ha indicado, que han generado críticas por parte de los epidemiólogos de las Comunidades Autónomas, que pusieron el "grito en el cielo" ante unas medidas "impuestas" desde el Ministerio. "Ni son las formas ni son los métodos", ha resumido.

En cualquier caso, ha respaldado la gestión de la presidenta madrileña, "que no tiene ninguna duda de que lo primero es la salud de los madrileños" pero que "siendo lo primero la cuestión sanitaria" también hay que cuidar la economía "del primer motor económico de España".

Así, ha defendido que "dado la mejora de los datos" sobre la incidencia del coronavirus en la Comunidad de Madrid -- con el número de fallecidos en relación de habitantes más bajo de España, ha dicho-- hay que apostar por medidas que no arruinen la economía. "Ese equilibrio es el que ella defiende", ha subrayado.

NINGUNA CONSIGNA CONTRA EL GOBIERNO

Maroto ha rechazado que el PP diera alguna directriz de actuación a sus presidentes en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud en la que se acordó la orden ministerial con el voto en contra de Galicia, Andalucía, Cataluña, Murcia y la ciudad autónoma de Ceuta.

El sentido del voto de Castilla y León, gobernada por el popular Alfonso Fernández Mañueco, "es la manifestación más clara de que el PP no tenía ninguna consigna contra el gobierno". "No hay consigna del PP contra nadie, solo contra el bicho", ha incidido.

En esta línea, ha censurado la gestión de la pandemia por parte del gobierno de coalición y ha enfatizado que no puede ser que haya pasado de amenazar con el estado de alarma o el caos a una orden ministerial de café para todos sin escuchar a los demás.

"No puede ser que los mismos que mintieron y dijeron que no venía el virus, que tomaron por tontos a los españoles con la compra de mascarrillas, los que no han dado pie con bola digan ahora que son los garantes de lo que hay que hacer", ha argumentado.

FINIQUITAR LA PANDEMIA CON UN ESLOGAN PUBLICITARIO

Igualmente, ha censurado la "enorme irresponsabilidad" de Sánchez al tratar de finiquitar la pandemia antes del verano "con un eslogan publicitario" como que salimos más fuertes "para irse de vacaciones" y estar tres semanas "desconectado" mientras Aragón presentaba unos datos "terribles" de Covid-19.

Finalmente, ha eludido entrar a valorar la posición del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, que ha apostado por el diálogo frente a la decisión de acudir a los tribunales. En este sentido, se ha limitado a señalar que la relación del PP y Cs es "buena y es bueno que sea así".