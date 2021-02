Maroto señala que el segundo semestre del año será el del reinicio del sector turístico

CASTELLÓN, 2 (EUROPA PRESS)-

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado este lunes que comparte con el sector hostelero que el segundo semestre del año será el del reinicio del sector turístico. Ha apuntado al respecto que en el plan de vacunación del Gobierno se establece que se conseguirá la inmunidad de rebaño a lo largo del verano, "y eso da un horizonte de esperanza y de certeza para que el segundo semestre del 2021 sea el momento de una reactivación del sector turístico".

Maroto se ha pronunciado así en una rueda de prensa que ha ofrecido en Castellón tras asistir a la presentación del estudio 'Impacto socioeconómico y fiscal del sector de azulejos y pavimentos cerámicos en España', elaborado por ASCER.

El vídeo del día El sector servicios sufre su mayor desplome por la Covid-19

La titular de Industria, Comercio y Turismo ha manifestado que la celebración de Fitur a finales de mayo es una "excelente" noticia porque "permite mostrar al mundo que España y la Comunitat Valenciana son sinonimo de un destino de calidad y seguro".

Preguntada si el Gobierno aspira a "salvar" la Semana Santa, la ministra ha señalado que ella nunca habló de "salvar" la Semana Santa. "Era un momento para situar en la agenda la posibilidad de poder reiniciar los viajes con seguridad. La pandemia nos marca el paso, en eso estamos todos de acuerdo, y hay que ser prudentes y no dar pasos atrás, que nos pueden llevar a una nueva ola, y las consecuencias para el sector turístico serían, si cabe, peores", ha dicho.

Por tanto, Reyes Maroto ha subrayado que, con esta "prudencia", y "viendo cómo mejoran los datos de contagio, con las vacunas y siempre que las condiciones epidemiológicas lo permitan", se irán reiniciando los viajes con seguridad y en coordinación con las comunidades autónomas "para que los pasos se den con prudencia, seguridad y pensando que lo más importante es proteger la salud de la población".

RESTRICCIONES EN LA MOVILIDAD

Preguntada sobre la posibilidad de que algunas autonomías como la Comunitat Valenciana puedan pedir más restricciones en la movilidad entre territorios en Semana Santa, Maroto ha explicado que el Ministerio de Sanidad y el Gobierno van de forma coordinada con las comunidades para adoptar "las mejores decisiones" de cara a la Semana Santa. "Respetaremos las decisiones que se tomen en el Consejo Interterritorial, pero la prudencia es la que impera, ya que la curva se está conteniendo, pero no podemos dar pasos en falso", ha añadido.

Por su parte, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha señalado que será "fundamental" en los próximos días ir despejando el horizonte de la movilidad. "Es la única vía de volver a tener esa potencia turística que siempre nos ha determinado", ha dicho.

Así mismo, ha apuntado que su deseo es que las mayoría de medidas que se tomen tengan un consenso territorial amplio "porque los ciudadanos no juegan solo en un espacio territorial". "Pienso que hemos de ser muy prudentes en la desescalada y me gustaría un acuerdo interterritorial para no facilitar excesivamente la movilidad hasta que no tengamos garantías de superación de la pandemia", ha destacado.

En este sentido, ha señalado que hablará con los presidentes autonómicos y con el gobierno de España, y ha lamentado que haya alguna comunidad que no ha caminado como el resto, lo que -según ha dicho- "no ha sido el camino más favorable".