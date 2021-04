Maroto ve "riesgo" de que Madrid quede sin ayudas europeas por un Vox "negacionista" del proyecto transformador de UE

Acusa a la Comunidad que no permitir que las ayudas lleguen a las empresas: "Está en funciones, pero debería funcionar"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha advertido este martes del "riesgo" de que la Comunidad de Madrid se quede sin ayudas europeas ante la posibilidad de un gobierno regional apoyado por una formación como Vox que es "negacionista" del "proyecto transformador" al que la Unión Europea pretende destinar esos fondos.

Durante su intervención en un encuentro con empresarios madrileños, la ministra ha recalcado que para que esos fondos lleguen se necesita "un gobierno en Madrid que se lo crea" y que deje atrás "que la transición ecológica no es una obsesión de los ecologistas, que es un pilar".

En este sentido, ha advertido que el "riesgo" que ella ve es que haya un gobierno del PP de Isabel Díaz Ayuso apoyado por Vox, que es un "partido negacionista" que ha votado en contra de "todas las leyes" que están en el plan de recuperación europeo y ha advertido de las dificultades de desarrollar proyectos con esa formación basados en el cambio climático, la reducción de CO2 o la igualdad de género.

"En el diseño es muy importante que el gobierno se crea que las políticas trasformadoras que si no definimos los proyectos sobre la base de que Bruselas nos ha pedido que hagamos no se va a financiar. El riesgo claramente lo tenemos", ha subrayado Maroto, que ha reiterado que cuando un partido "entra en un gobierno y es negacionista de las transformaciones sobre las que se basa el plan de transformación podemos tener un problema porque es el interlocutor con el que el Gobierno va a trabajar".

En esta línea, ha recordado que las administraciones locales, autonómicas y central tienen que trabajar unidas con un proyecto común y sobre la base de un plan de recuperación que integre a todo el mundo. "Enfrentarnos en algo que es bueno para Madrid es que Madrid puede perder una oportunidad y desde luego yo voy a intentar que no sea así. Si no gobierno y estoy como ministra intentaré buscar otros interlocutores pero esto no se puede hacer sin un gobierno regional que no se lo crea", ha enfatizado.

En la misma línea, ha reprochado también a la Comunidad de Madrid que no permita la llegada de ayudas aprobadas por el Gobierno central a las empresas madrileñas ante la negativa del consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasketty, a negar el convenio para poder recibir ayudas públicas por sectores económicos afectados por la pandemia por valor de hasta 680 millones de euros.

"El Gobierno está en funciones, pero debería funcionar", ha recalcado la titular de Industria, que ha recalcado que "está en manos" del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que esas ayudas al turismo, la hostelería y el comercio lleguen a las empresas que cumplan el requisito de una bajada del 30% en la facturación.

"No hay ningún veto o censura. Está en manos de la Comunidad de Madrid. Basta con que firme y sale la transferencia", ha recalcado Maroto.

EL "PROBLEMA" DE LA UNIVERSIDAD

Durante su intervención, la ministra ha mencionado que la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) tiene "un problema" --ha dicho decirlo "desde el cariño"-- porque la gobernanza del sistema universitario no se ha adaptado a la realidad de la nueva sociedad y ha subrayado que, en caso de que no lo haga, desde la Comunidad de Madrid

En este sentido, aunque ha defendido el modelo universitario "ha sido un éxito" y España ha perdido talento ante lo bien formados que están los alumnos y las "oportunidades" que por ello se les abre en otros países" pero ha subrayado que el "problema viene" a la hora de integrar las necesidades de la empresa al sistema universitario y adaptarse a la sociedad española.

En este sentido, ha subrayado que el sistema universitario "se tiene que modernizar", tal y como han hecho, según ha ejemplificado, los partidos políticos y las familias a la hora de adaptarse a cuestiones como el papel de la mujer.

Así, ha indicado que debe ser la Universidad desde dentro, con la CRUE a la cabeza, quien emprenda este cambio pero, en caso de que no sea así, ha subrayado que Madrid puede ser "un movimiento" para que "todos los demás se muevan" porque "alguien tiene que empezar y eso es clave.