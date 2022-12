Marriott International refuerza su presencia en África con la apertura de más de 30 hoteles para 2024

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Marriott International ha anunciado la incorporación a su portfolio de más de 30 hoteles y más de 5.000 habitaciones en África para finales de 2024, según un comunicado.

La hotelera ha señalado que su crecimiento en este continente está impulsado en gran medida por sus marcas del segmento más selecto, que representa la mitad de la cartera de proyectos de Marriott en África, "al mismo tiempo que crece la oportunidad de introducir sus marcas premium y de lujo".

La cartera actual de Marriott International en África cuenta con casi 130 propiedades y más de 23.000 habitaciones en 20 países distintos.

La propuesta de expansión de sus marcas premium incluye la apertura de Delta Hotels by Marriott, prevista en 2023, así como la introducción de Tribute Portfolio con la apertura de laïla, Seychelles, a Tribute Portfolio Resort.

A estos dos también se suma la marca Westin Hotels & Resorts en Etiopía con la apertura de The Westin Addis Ababa. Así, la hotelera tiene previsto aumentar su presencia con la marca Autograph Collection Hotels con propiedades en Tanzania y Argelia.

La compañía también tiene previsto ampliar su cartera de marcas de lujo con cinco aperturas en África para finales de 2024. Los planes incluyen la introducción de las marcas The Ritz-Carlton y St. Regis en Marruecos con las aperturas de The Ritz-Carlton, Rabat Dar Es Salam y The St. Regis La Bahia Blanca Resort, Tamuda.

Además, se espera también que JW Marriott se establezca en Kenia con la apertura de JW Marriott Hotel Nairobi y JW Marriott Masai Mara Lodge, que supondrá la primera propiedad de la compañía en el sector de safaris de lujo.