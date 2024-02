Marta Bruno, expareja de Antonio Tejado, desvela cómo fue su corto romance

MADRID, 25 (CHANCE)

Este sábado por la tarde, el programa 'Fiesta' llevaba a plató un testimonio que nos dejaba boquiabiertos: el de Marta Bruno, expareja de Antonio Tejado. Ambos se conocieron en 2013, cuando el sobrino de María del Monte trabajaba en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y tuvieron una relación que duró seis o siete meses a escondidas de la que por aquel entonces era su mujer, Alba Muñoz.

En plató confesó que los inicios fueron muy bonitos, pero que cuando fue cogiendo confianza le planteó hacer una serie de cosas que estaban fuera de lugar y, sobre su posible implicación en el robo de su tía, Marta aseguraba que no le sorprendería en absoluto que el fuera el autor intelectual.

Tras su intervención en el programa, Europa Press hablaba en exclusiva con la expareja o examante de Tejado y nos confesaba que "siempre" presumía de ser sobrino de María del Monte "aunque no tuviera contacto con su tía o no se llevase bien". De hecho, fardaba de su puesto de trabajo: "Yo en la cadena estoy bien mirado y yo, si tú haces algo, vas a tener tus problemas y yo estoy aquí y ahora es que tú no sabes quién soy yo y así todo".

Además, nos desveló que la relación se rompió porque empezó a ver en él actitudes que no le gustaban y además, no quería que se viesen en sitios públicos: "Cuando vi que las cosas empezaban a no cuadrarme, pues yo le iba dando medio largas, como cuando quería quedar con él, que me decía que ya, pues otra de las veces, sube al hotel, yo voy, te recojo y hablamos del tema. Yo ya le decía que no de vernos en cafeterías, en sitios públicos, porque yo ya había visto actitudes de él que no me gustaban y no me cuadraban".

En cuanto a cuándo fue la última vez que coincidió con él, Marta nos explicaba que fue en una feria de Sevilla: "en la siguiente feria estaba con amigos íntimos suyos, él no estaba, y bueno, sin haber estado yo ya con él, eh. Y estuvimos en la caseta de su tía y demás, y él no apareció en ningún momento, y estábamos con gente de su entorno y con su tía y él no estaba. La comunicación era nula, mentira y falsa, obviamente".

Tajante y contundente se mostraba cuando le preguntábamos si le ha sorprendido su detención: "No me asombra, no me asombra en lo que está metido, puede ser verdad o puede no ser verdad. Si no es verdad, pues no lo pagará, y si es verdad, pues lo pagará. Pero, absolutamente ninguna duda, ¿eh? Por su carácter, por su actitud, por su comportamiento, por su capacidad de dominar aquí tiene que ser lo que yo digo, cuando yo digo, y si no haces esto vas a tener un problema".