Marta Carriedo asegura que la guerra con el padre de su hijo ha finalizado

MADRID, 17 (CHANCE)

Marta Carriedo y Raúl Vidal eran una pareja de lo más feliz, todos los seguidores vivimos con ilusión su primer embarazo, pero lo cierto es que a los cinco meses después del nacimiento de Noah, la pareja comunicaba a todos sus seguidores que habían tomado la decisión de separarse. Una noticia que nos sorprendía y que presagiaba que todo iría bien entre ellos, pero no. No solo no ha sido así, sino que han emprendido una guerra mediática que ahora está más apaciguada.

Europa Press hablaba en exclusiva con Marta Carriedo y nos aclaraba que ya está todo solucionado con el padre de su hijo: "ya se ha dicho todo, la persona que lo tenía que analizar que es la justicia, ha estado todo ahí. Todo fenomenal. Creo que estamos los dos tranquilos ahora mismo, espero, por favor".

Después de todo lo que se ha dicho, Marta pide que la gente sea más empática: "estoy más fuerte ahora, al final es importante que nos apoyemos las mujeres entre nosotros, que la gente sea más empática o al menos que intente no juzgar algo que no sabes lo que te puede pasar, nadie piensa que le va a pasar y te pasa".

En cuanto a con qué se queda de esta relación, lo tiene claro: "enseñanzas en la vida y lo que me llevo es mi gordito, me encanta, es precioso". Cuando le preguntamos por el amor, Marta asegura que no piensa en ello: "al amor no estoy cerrada, es que la boda es demasiado, lo veo demasiado todo, parafernalia, son palabras mayores".

La influencer acudía esta semana a la fiesta que hacía Carmen Lomana, de la que Marta es amiga desde hace años: "la conocí hace más de 12 años, nos unen 12 años de amistad, ella daba una ponencia de moda en el centro comercial moda shopping cuando era auditora todavía, ella estaba dando una ponencia de moda y dijo que le encantaban las bailarinas que llevaba una chica que era yo. Al final se acercó a hablarnos a mi madre y a mí, encantadora, es una gran amiga de la familia".