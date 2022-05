Marta Castro asegura que su relación con Fonsi Nieto sigue siendo buena

MADRID, 14 (CHANCE)

Hace unos meses nos enterábamos de la triste noticia de la separación entre Marta Castro y Fonsi Nieto, eso sí, ambos aseguraban que su vínculo seguía siendo muy estrecho por su hijo y que la relación entre ellos era buena. Lo cierto es que ninguno mentía, ya que han mostrado siempre respeto y cuando han tenido cámaras delante han aprovechado para dedicarse bonitas palabras.

En esta ocasión hemos podido hablar con Marta Castro y ha vuelto a presumir de maravillosa relación con el padre de su hijo, Fonsi Nieto: "ninguna queja, le quiero muchísimo, es el padre de mi hijo, nos vamos a llevar genial, nos vais a ver en mil sitios juntos, tenemos a día de hoy una relación muy buena y espero que siga así y sea mejor todavía y bueno, muy contentos. Al final supimos saber cortar a tiempo antes de llegar a una historia muy grande y bueno".

Sobre si echa de menos al dj en su faceta como padre, reconoce que: "tengo ayuda de familia, el padre Fonsi viaja mucho, de momento no he notado esa ausencia, pero bueno, nos encargamos los dos del niño, muy bien". Y es que ya dejaron claro en el pasado que la prioridad para ambos era el bienestar de su hijo, algo que siempre han demostrado.

En cuanto a si está abierta al amor, Marta se muestra rotunda y nos confiesa que: "no, nada, hoy por hoy cero, mi vida es mi hijo y no tengoestoy cerrada, no me apetece, he estado mucho tiempo con Fonsi y ahora no me apetece nada. Lo tengo clarísimo".