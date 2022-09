Marta Castro confiesa cómo es su relación con Fonsi Nieto

MADRID, 10 (CHANCE)

Marta Castro asistió anoche a la fiesta de Tacha Beauty organizada en Marbella y lo cierto es que la hemos podido ver radiante, viviendo un momento pletórico después de haberse separado de Fonsi Nieto. No cabe duda de que ha sabido asimilar su nueva vida y sobre todo, tener una muy buena relación con el padre de su hijo a pesar de no continuar como pareja.

Hablamos con Marta y nos confiesa que, tras su separación, ha llorado por Fonsi Nieto aunque no le guarda rencor: "alguna vez, pero todo se perdona". Como bien sabemos, su relación con él es buena y lo agradece por el bien de su hijo: "muy bien. Con Fonsi genial, es muy bueno. Yo creo que lo supimos cortar a tiempo".

A pesar de tener buena relación con él, no conoce a su nueva pareja, Maider Barthe, pero está agradecida de que sepa cuidar a su hijo: "me alegro mogollón porque él está muy feliz, a ella personalmente no la conozco pero sé que cuida muchísimo a mi hijo, que es lo más importante".

Marta también goza de buena relación con Alba Carrillo a pesar de los conflictos que tuvieron en el pasado, pero ahora prima el bien de sus hijos: "tenemos buena relación, sobre todo por los niños. al final son hermanos, les tenemos que criar así y bueno".

La exmujer de Fonsi descarta volver a casarse, pero sí que nos confiesa estar abierta al amor: "no, casarme no. Ni casarme ni tener más niños. Eso es algo que tengo seguro que no. Al amor ya no me cierro, pero casarme o tener niños" y añade "si viene algo, ahora no estoy cerrada, ahora quizá un poquito más. Tampoco ganas de enamorarme, pero bueno. No cierro puertas. Yo creo que ya ha pasado el tiempo, ya estoy bien".

Sobre su maternidad, Marta nos confiesa que aprende cada día algo nuevo, aunque lo malo siempre será la preocupación por el bienestar de su hijo: "todos los días aprendo algo, la verdad. Es duro pero es muy bonito y estoy muy feliz" y añade: "el cariño que da, es muy bonito. No dormir, que le pueda pasar algo, que se caiga".