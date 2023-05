Marta Castro nos asegura que está dispuesta a encontrar de nuevo el amor

MADRID, 20 (CHANCE)

El año pasado nos enterábamos de la triste noticia de la separación entre Marta Castro y Fonsi Nieto. Una noticia que llegaba cuando nadie se lo esperaba, pero que era la mejor opción para ellos. De hecho, ambos aseguraban que su vínculo seguía siendo muy estrecho por su hijo y que la relación entre ellos era buena. Lo cierto es que ninguno mentía, ya que han mostrado siempre respeto y cuando han tenido cámaras delante han aprovechado para dedicarse bonitas palabras.

Este viernes, Marta Castro ha acudido a la presentación de 'La Sirenita' y nos ha asegurado que ya está preparada para volver a enamorarse: "Si viene, yo encantada, pero estoy muy bien. Para encontrar el amor tienes que estar bien y yo estoy estupendamente".

Tras cumplirse un año de su separación con Fonsi, está en una de las mejores etapas de su vida, ya que después de la tormenta mediática que vivió en esos meses tan convulsos, parece que ha encontrado la paz: "Yo ahora mismo estoy sola y estoy, te juro, en la mejor etapa de mi vida. Estoy muy contenta, muy feliz".

En esta etapa tan especial de su vida Marta ha aprendido a redescubrirse "porque siempre he ido como empalmando relaciones, no he estado mucho tiempo sola" y, sin embargo, ahora que llevan un año separados "hace que conozcas cosas de ti que no conocías antes".

Aunque todavía no ha organizado sus vacaciones, espera repartirse los días de descanso con Fonsi para disfrutar de unos días de relax: "Efectivamente. Aprovecho. Nos turnamos y aprovechamos los dos". De esta manera, podemos ver como la relación entre ellos es buena, siempre poniendo por encima de ambos los intereses de su hijo.

Y como no podía ser de otra manera, Marta nos confesaba que el amor de su vida es Hugo, el gran protagonista de su vida: "Hugo, Hugo es mi vida. Hugo es todo". Durante estos meses en los que ha tenido que rehacer su vida de nuevo, de manera solitaria, pero con la gran compañía de su hijo, han sido muchas las veces que hemos podido verles disfrutando de ratitos solos... por lo que no hay ninguna duda de que para esta mujer todoterreno lo más importante de su vida es él.