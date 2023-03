Marta Díaz se deshace en halagos hablando de Victoria Federica: "Es maravillosa"

MADRID, 12 (CHANCE)

El origen del enfrentamiento entre Marta Díaz y Lola Lolita tuvo lugar cuando la primera celebró su cumpleaños con una fiesta impresionante y no invitaba a la que había sido su amiga íntima. Un distanciamiento del que se ha hablado hasta la saciedad y que ha sido bastante notable en distintos eventos, pero lo cierto es que ahora, la realidad es otra. Europa Press ha hablado con la novia de Sergio Reguillón y nos ha confirmado que ya han hecho las paces.

Muy enamorada del futbolista, Marta nos confiesa que "tengo más o menos pensado en mi cabeza el vestido y todo" ante una posible boda con él, algo que todavía no va a tener lugar, pero en lo que ya piensa: "Imagínate, hasta dónde llega mi locura. Pero sí que me veo, claro que sí". Eso sí, nos reconoce que son muy jóvenes y esperarán unos años antes de pasar por el altar: "en muchos años. Aún somos muy jovencitos los dos, yo tengo veintidós años entonces aún queda bastante. Pero yo estaría feliz, vamos".

Marta también tiene claro que quiere ser madre, pero para eso queda mucho tiempo: "no, eso más, mucho más. Veintidós años, acuérdate amigo. Demasiado. Cada uno tal pero yo de momento no". En cuanto a su relación con el futbolista, la influencer nos comentaba que está encantada: "está mal que yo lo diga, pero tenemos una relación muy bonita y yo estoy muy contenta, la verdad" y añadía: "él es maravilloso. ¿qué te voy a decir yo? Como persona y como todo, es un ejemplo en muchos sentidos. Yo, súper feliz y súper orgullosa de él, la verdad".

Al preguntarle cómo vive ella ser pareja de un futbolista con el revuelo de Dani Alves, responde, Marta nos ha confesado que "en este tema prefiero no meterme porque la verdad, es muy complicado y prefiero no meterme ahí". En cambio, sí que nos habla de Victoria Federica, a quien considera una persona "maravillosa, ella es lo más. Súper natural, se puede hablar con ella de cualquier tema. Es maravillosa, súper cercana, de verdad, súper natural".

Por último, Marta nos ha desmentido que haya habido tensiones entre Dulceida y las hermanas Pombo: "qué va. Por lo menos, que yo me haya enterado, no, yo no tengo ni idea" y nos confirma que deja atrás su tensión con Lola Lolita, con quien ahora tiene una buena relación: "todo normal, todo bien y vuelta a la normalidad, todo súper bien, todo muy bien".