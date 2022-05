Marta Hazas se deshace en halagos hablando de Paula Echevarría

MADRID, 27 (CHANCE)

¿Os acordáis de 'Velvet'? Sí, sabemos que sería una fantasía que volviese a la pantalla... pero no estamos aquí para hablar de eso, ya que puedes disfrutar de la serie en las plataformas digitales donde se encuentra cada vez que quieras, sino por la amistad que hay entre Marta Hazas y Paula Echevarría. Las dos actrices se conocieron durante el rodaje de esta serie y lo cierto es que, desde entonces, son muchas las veces en las que las hemos visto juntas.

Este mismo jueves sin ir más lejos nos las encontramos en un evento que organizaba Brugal para celebrar la amistad y lo cierto es que nos quedamos boquiabiertos... porque a pesar de que hablamos con las dos de forma separada, parecían la misma persona.

Por su parte, Marta Hazas se deshacía en halagos hablando de su gran amiga: "desde que nos conocimos no hemos dejado de pasárnoslo pipa, es muy buena amiga, puedes confiar en ella, es muy divertida y desde que nos conocimos en Velvet es muy generosa. Es muy fácil trabajar, compartir". Y es que ya no solamente es el vínculo que han creado ellas, sino también sus parejas, quienes se han convertido en grandes amigos... por lo que los cuatro saben divertirse mejor que nadie.

Marta también nos ha asegurado que está muy contenta por sus proyectos laborales: "no me puedo quejar, estoy súper contenta, este verano voy a rodar una peli y hasta finales de enero de 2023 la agenda está ocupada" en la que hará un hueco para una "me voy a hacer una escapada con Paula y con Miguel, felices los cuatro". Por supuesto, también ha tenido palabras para su pareja, Javier Veiga, del que nos confiesa: "la verdad que Javi súper bien, nos lo pasamos súper bien, somos buen tándem para trabajar también así que genial".