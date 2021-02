Marta Hazas y Javier Veiga, en 'El Hormiguero', revelan lo peor de trabajar juntos

MADRID, 10 (CHANCE)

Nuria Roca se despide en su último programa como presentadora 'suplente' de 'El Hormiguero' con dos invitados de lujo, Marta Hazas y Javier Veiga que acudieron al programa para presentar la tercera temporada y última de su serie 'Pequeñas Coincidencias'.Reconociendo que no todos los días ve la sección que protagoniza su mujer en el programa, Javier sale del paso: "La vero pero me quedo obnubilado con lo que hace y no me acuerdo. La última vez que vine me equivoqué con la fecha de nuestro aniversario". Felices de poder compartir su tiempo juntos también en el trabajo, Marta asegura que hay veces que han tenido que grabar tras una discusión de pareja: "Hemos tenido muy mala suerte. En esta serie teníamos broncas monumentales nosotros estabamos super bien, luego había dos escenas de amor super bonitas y teníamos una inquina por dentro... de esto que no le quieres mirar porque te cae mal".En cuanto a cómo llevan grabar escenas íntimas siendo pareja en la vida real, Javier confiesa: "Las escenas en la que nos enrollamos son más complicadas. Hay dos cosas, por una parte da algo de pudor y por otro, Marta morrea mal en ficción. En la vida bien" a lo que Marta sentencia: "Así te quedas con ganas y en cansa te compenso mucho más".Sin parar de cosechar éxitos a nivel personal, Javier explica que la serie podría llegar a Estados Unidos: "Que la NBC nos haya comprado los derechos ya es un lujo" y añade que ya tienen otros proyectos entre manos en los que trabajar juntos: "Justo hoy hemos terminado de grabar un piloto en el que también estamos los dos".Una noche más Pablo Motos conectó desde su casa con el progrma anunciando su vuelta en las próximas horas y reconociendo qué es lo más raro que ha pensado en estos días: "Lo más raro que me ha pasado en esta cuarentena es pensar en que me moría. Luego yo intento no perder el tiempo con pensamientos pero durante el Covid me he quedado mucho en blanco, durante horas".