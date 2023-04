Marta López aclara que sus lloros en redes sociales no tenían nada que ver con Anita Matamoros

MADRID, 20 (CHANCE)

Las imágenes que Laura Matamoros compartía el fin de semana en redes sociales de su padre y de su hermana Anita en su casa con pocas horas de diferencia, provocaban que muchos especulasen con un posible acercamiento entre Kiko Matamoros y la hija que tuvo con Makoke, con la que no mantiene ningún tipo de relación desde hace 3 años.

Un reencuentro que habría tenido lugar el domingo por la tarde y tras el que Marta López Álamo publicaba un preocupante vídeo deshecha en lágrimas en su cuenta de Instagram. La modelo, destrozada, revelaba que desde hace cuatro años vivía una situación delicada y dolorosa de la que prefería no dar detalles. Aunque horas después eliminó dicha publicación, sus seguidores se preguntaron si el llanto de la de Granada se debía al acercamiento de Kiko con su hija Anita.

Algo que el tertuliano no tardaba en negar en 'Sálvame', asegurando que no ha coincidido con su benjamina y explicando que las lágrimas de su novia nada tenían que ver con su relación con sus hijos: "Es algo que le toca aclarar a ella, pero es por el trabajo porque hay cosas que se pasan de castaño oscuro".

"Marta alimenta mis relaciones con mis hijos, ahora tengo una confianza con ellos que antes no existía y se lo debo a ella" ha afirmado, aclarando que lejos de vivir mal su posible acercamiento a Anita, es algo que la modelo está deseando que suceda "porque sabe que cuando eso pase y me arregle con mi hija seré más feliz".

Después de varios días en silencio, Marta ha reaparecido en la Barcelona Bridal Week, donde ha desfilado vestida de novia para la firma Yolancris -en lo que se ha convertido en una especie de 'ensayo' para su boda con Kiko, que tendrá lugar el 3 de junio en Madrid- y ha dejado claro que sus lágrimas nada tenían que ver con la relación que su prometido tiene con sus hijos.

"Ya lo aclaró Kiko y yo suscribo cada palabra que dijo. Se sacan las cosas de madre. Era por un tema mío personal y si se quieren inventar cosas que se inventen. Estoy acostumbrada. Si se ha producido eso -en referencia a la reconciliación del tertuliano y Anita- se produce o se producirá no es cosa mía, no asunto mío hablarlo y si pasa la primera que me alegro soy yo" ha zanjado.

Un hipotético acercamiento sobre el que no quiere hablar porque así se lo ha pedido Kiko: "No procede ni me apetece. No es mi película, no es mi familia, no es mi hija ni nada de eso" ha zanjado, confesando que haga lo que haga su pareja ella le apoyará "en todo" como ha hecho hasta ahora.

Sin confirmar ni desmentir si podremos ver en su boda a Anita, Marta reconoce que está muy ilusionada con los preparativos del que define como "el proyecto más ambicioso de mi vida". Inevitable preguntar a la modelo, que ha desfilado vestida de novia, cómo será su look nupcial, el secreto mejor guardado del que promete convertirse en el día más feliz de su vida. "Voy a llevar tres vestidos pero son sorpresa, ya lo veréis" afirma sonriente.