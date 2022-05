Marta López Álamo no descarta una boda con Kiko Matamoros, a su regreso de "Supervivientes"

MADRID, 11 (CHANCE)

El amor por bandera. Marta López Álamo se ha convertido en la mejor defensora posible de su novio, Kiko Matamoros, quien a sus 65 años se ha atrevido a participar en "Supervivientes". La bella modelo se dejó ver de regreso en el aeropuerto de Madrid, donde antes de coger un taxi, atendió a la prensa. Derrochando glamour con un sofisticado vestido asimétrico negro, al que aportó un look informal con bota cowboy, última tendencia, Marta dejó claro lo muy enamorada que está. Tanto es así, que cuando le preguntaron por una posible boda tras el reality, sorprendió con un dulce "no sé, a ver*" dejando abierta una puerta a esa posibilidad. Y es que a juzgar por la sonrisa que se dibuja en su rostro, Marta está deseando reencontrarse con Kiko y retomar junto a él sus planes de futuro como pareja.

Es lógico que la joven modelo esté algo preocupada por su chico, ya que Matamoros está enfrentándose a muchas dificultades: desde la importante reacción que ha sufrido por las picaduras de mosquitos (y que no puede inyectarse corticoide por motivos de salud); pasando por la reciente caída que ha protagonizado al cargar un pesado tronco para la leña; hasta la falta de fondo físico que demuestra en las pruebas, en comparación con sus compañeros más jóvenes. Todo esto hace que Marta tenga muy difícil defender a Kiko, aunque ella argumenta siempre en plató el gran valor que tiene que Matamoros, a pesar de todas las dificultades, continúa con ganas de seguir y dando juego televisivo, para lo que es un auténtico experto.

Discreta y evitando conflictos familiares, Álamo prefirió no opinar nada respecto a las declaraciones de la hija de su novio, Laura Matamoros, que dijo que le estremecía mucho su padre. Pese a que estas declaraciones estaban impregnadas de cariño, Marta prefirió subrayar "no voy a entrar, no voy a decir nada de sus hijos". De lo que sí quiso hablar es de lo mucho que echa de menos a su amor, tanto, que tiene claro que en cuanto le sea posible viajará para visitarle y apoyarle en persona. Cabe recordar que la semana pasada Kiko aseveró haber recibido un "chute de energía" al escuchar en plató a su novia dándole ánimos y repitiéndole en varias ocasiones lo mucho que le ama. Sin embargo, aunque la modelo viajaría a Honduras para estar con Kiko tiene muy claro que ella no participaría en la aventura "no, a mí dejadme", sentenció.

Con más o menos objetividad, Marta considera que Kiko está haciendo un gran programa y desveló que le ha preguntado a la organización por la salud de su novio y le han asegurado que todo está bien. Asimismo, destacó que "me parece que está haciendo un concurso maravilloso", en especial, ahora, que parece que está remontando de ánimo "sí, está mucho mejor, yo estoy feliz de verle mucho mejor", detalló. Y está mejora de Kiko la encuentra también en cómo defendió a Ana Luque de las desafortunadas palabras vertidas por Anuar, quien se sobrepasó y mostró su peor versión ante todos.