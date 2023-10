Marta López Álamo desvela cómo lleva que Kiko Matamoros esté ahora más tiempo en casa

MADRID, 29 (CHANCE)

Rostros conocidos acudían esta semana a la High-Fi Party de Clinique para presentar su nuevo producto. En el photocall pudimos ver a Marta López Álamo, Tamara Gorro y Raquel Perera entre otras, cumpliendo con el código de vestimenta: luciendo prendas del mismo tono verde con el que está ambientada la fiesta.

Allí pudimos hablar con la mujer de Kiko Matamoros, que nos confesaba que por el momento no piensa en ser mamá: "Cuando sea, será. Ahora no, no se puede tengo un tratamiento para el tema del acné y no me permite yo ahora mismo estoy siguiendo un tratamiento y no me puedo quedar embarazada con el Dercután pero tampoco lo queremos intentar todavía. Dentro de un año y medio o dos pues a lo mejor sí".

En cuanto a qué le parece la actitud que Victoria Federica tiene con la prensa, la modelo nos explicaba que "conmigo es una persona maravillosa, una chica majísima, al final cuando estas empezando en esto si te cuesta más abrirte en esto o a los medios a mí también me pasaba".

Y es que Marta nos ha asegurado que "yo creo que ella tampoco ha sido altiva, yo no la he visto en ese plan, pero a lo mejor con vosotros ha tenido alguna cosa" y no dudaba en defenderla: "Todo el mundo tiene un mal día alguna vez, me parece una tía estupenda, me cae muy bien".

Por su parte, la joven dejó claro que estar con Kiko Matamoros no le ha ayudado en su carrera profesional: "a Kiko nadie le conoce fuera, trabajo más fuera que aquí, aquí es una realidad que muchas veces el mundo del corazón tira para atrás a muchas marcas, es así y sigue siéndolo. Cuando trabajan conmigo una primera vez me dicen no es como imaginaba yo pienso por qué te imaginas cómo soy si no me conoces. Es ese prejuicio que tenemos".

Eso sí, Marta confesaba que "desde que estoy con Kiko la gente me conoce más en España, pero a lo mejor si no hubiera estado con él mi trabajo hubiera escaldo igual, más o menos, no lo sé. Aunque no nos hubiésemos casado o durado un año y medio, yo no hubiera estado con él por interés. No me metí en GH cuando me lo dijeron, ni en supervivientes ni en nada, sino me lío con un modelo".

Por último, en cuanto a si está más feliz ahora que lo tiene más tiempo en casa, la joven explica, nos explicaba que "le tengo más tiempo en casa, pero estoy feliz igual, yo estoy feliz con que trabaje, cuando hace parones que para mí a veces son necesarios, también estoy feliz. A final mi felicidad no depende de él, yo estoy muy bien con él si está trabajando y si no lo está".