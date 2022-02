Marta López Álamo, feliz en SIMOF 2022

MADRID, 3 (CHANCE)

A lo largo de estos días hemos visto una polémica en redes sociales por el salario que tendría Marta López Álamo y Kiko Matamoros, ya que se ha especulado sobre lo que gana cada uno y se ha llegado a decir que la modelo e influencer tiene más ingresos algunos meses que su pareja, algo que sería normal y no tendría importancia, pero que han sacado punta en redes sociales.

Hemos aprovechado la presencia de Marta López en SIMOF 2022 -en Sevilla-, donde la hemos visto súper ilusionada por ser una de las modelos elegidas para desfilar la moda flamenca, y al principio se ha mostrado un poco reacia a la hora de hablar de su pareja: "No voy a hablar de él aquí, no me ha acompañado porque está trabajando en lo suyo".

En cuanto a la polémica del sueldo, Marta López se ha mostrado muy tajante y ha confesado que es una tontería: "Eh... no, yo no he dicho eso, esos son los titulares, al final está la revista, ya está. No pasa nada, una mujer no tiene por qué diferenciarse en lo que gana un hombre simplemente por el género".

Encantada de estar en Sevilla, desfilar en SIMOF 2022 vestido con traje de flamenca, Marta nos ha confesado también que le encantaría estar en la próxima feria de Sevilla para disfrutar por todo lo alto de su gente y también del impresionante ambiente que hay en las casetas: "Espero y deseo estar en la feria porque nunca he ido".