Marta López Álamo habla de su situación actual con Kiko Matamoros

MADRID, 9 (CHANCE)

Marta López Álamo aparecía este miércoles en el estreno VIP de OCO, THE SHOW, y aclaraba todos los rumores que ha habido en los últimos días sobre su 'ausencia' en redes sociales. Al parecer, la influencer se enfrentó a un problema técnico y sus haters comenzaron a especular sobre una posible huida.

"A la gente le encana especular con cosas que no tiene ni idea he visto titulares de ayer que había dejado las redes por las críticas y no he visto ninguna rectificación" comenzaba diciéndonos la influencer, que más tarde nos aseguraba que se trataba de "un error técnico, se me desactivó ayer por suspendido Instagram sin querer, recibí un email ya puedes acceder a tu cuenta se desactivó por error, fin. Pero bueno ya parece poco más que me estaba muriendo".

Marta nos comentaba que tiene asimilado que "no le gusto a todo el mundo, es imposible, si le gustase a todo el mundo no estás haciendo algo bien, sí que es verdad que me da rabia que me juzguen, con lo que me quedo es que cuando la gente me conoce si me ha prejuzgado me lo dice, con eso es con lo que me quedo" aseguraba.

En cuanto a su presencia en redes, Marta nos explicaba que "lo único que hago es trasmitir un mensaje de positivo, se puede salir de una enfermedad, se puede comer disfrutar de la comida, entrenar, no tener un comportamiento excesivo, sentirte bien sin hacer nada y haciendo todo, el equilibrio".

Expuesta a todo tipo de comentarios, Marta recordaba cuando "salió un artículo de la prensa que decían que tenía extrema delgadez" y no dudaba en calificarlo de "atrevido" porque "decir eso... no sé si es denunciable".

Además, la mujer de Kiko Matamoros dejaba claro que "hasta donde yo sé entrenar es sano, no creo que esa persona viva conmigo para juzgar y tener la certeza de que yo tengo un comportamiento obsesivo compulsivo de ningún tipo y no lo tengo" concluía.

Y es que Marta ha querido zanjar todas las dudas sobre sus rutinas y ha asegurado que "puedo estar una semana sin entrenar y no pasa nada entreno porque me gusta y me siento muy bien, me siento mejor anímicamente cuando entreno, más que nada porque se liberan endorfina y esas cosas".

En cuanto a cómo está su matrimonio en estos momentos, Marta nos comentaba que "ahora con la promo de Netflix, muy ilusionados estamos deseando que llegue el viernes para ver los capítulos y nos vamos a reír un momento" y, además, nos aseguraba que no tiene prisa por crear una familia: "Cuando venga ,cuando yo quiera cuando él quiera, no hay prisa, para nada, vamos a disfrutar el momento que es mejor".