Marta López Álamo niega su tenso encuentro con Anita Matamoros en la pasarela

MADRID, 24 (CHANCE)

Inmersa en los preparativos de su boda con Kiko Matamoros, que como confiesa lleva con mucha tranquilidad, Marta López Álamo no descuida su faceta profesional y, tras su reciente protagonismo en la última edición de la Mercedes Fashion Week Madrid - en la que desfiló para varios diseñadora, confirmando su consolidación como una de las modelos más populares del momento - ha reaparecido en la presentación del Festival de Cine de Málaga.

Una cita en la que protagonizó un tenso reencuentro con Anita Matamoros, coincidiendo a apenas unos metros de distancia a pesar de que ambas se ignoraron totalmente porque, de todos es sabido, su relación con la hija de su novio, es nula.

Un encuentro del que fuimos testigos y que fue captado por las cámaras pero del que Marta no fue consciente, ya que no ha dudado en negarlo ante los micrófonos de Europa Press, sin entender la polémica que ha desatado algo de lo que ella no se dio ni cuenta: "No voy a hablar de eso, pero de verdad que ni es noticia. Lo he leído pero no" ha asegurado.

Además, la modelo también ha aprovechado para aclarar sus declaraciones acerca de que su relación con Kiko le ha perjudicado en su carrera profesional. Unas palabras a las que ha quitado hierro explicando que "lo dije en general porque todas las modelos que tienen pareja le es más difícil el trabajar a gusto porque cuando viajas echas de menos a la persona. Él en ningún momento me ha parado los pies, pero en España ser su novia me ha cerrado todas las puertas del mundo". "No se debe juzgar a una persona por la pareja que tiene y lo he llevado mal. Me ha frustado muchísimo y he llorado porque no entendía que me dijeran 'me encantas pero no'" se lamenta, confesando que afortunadamente lo peor ha quedado atrás y cada vez más la valoran como modelo y no como la novia del popular colaborador.

Una situación parecida ha vivido Joana Sanz, con la que coincidió en la MBFW y a la que no ha dudado en defender, sin entender las críticas que ha recibido por no querer mezclar su matrimonio con Dani Alves con su profesión: "Lo llevó genial, con una entereza maravillosa. La vi muy bien en el backstage, estuvimos de risas. No soy su amiga ni nada de eso, pero me parece un achica maravillosa y todo el hate que se le hace me parece híper injusto, para todas, pero para ella que la pobre no ha hecho nada* Nadie con dos dedos de frente lo entiende".

En el mejor momento de su vida a todos los niveles, Marta no solo triunfa como modelo sino que además también acaba de estrenar su propio podcast con Kiko. Una experiencia que reconoce ha fue "difícil al principio porque me sentí intimidada porque él es un tiburón televisivo y no me dejaba hablar, pero ya me impuse y ahora muy bien".

Compaginándolo como puede, los preparativos de su boda, que se celebrará el 3 de junio en el Hotel Ritz y de la que, revela, "no puedo adelantar mucho porque no tengo mucho organizado". "Todavía no tengo los vestidos, ni la luna de miel ni los invitados. Yo soy 'last minut'" asegura con una sonrisa.